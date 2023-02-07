В Тюменской области суд признал незаконным бездействие администрации субъекта

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские врачи ОКБ №1 поставили на ноги молодого жителя Казахстана. Полгода назад пациент обратился к врачам из Тюмени, которые прибыли по программе «Медицинский туризм». Он был в поисках клиники, где проводят замену тазобедренных суставов. Он страдал от мучительных болей при движении.