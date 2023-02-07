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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Тюменской области суд признал незаконным бездействие администрации субъекта

7 февраля 2023, 06:35
Фото: 1MI

Суд признал незаконным бездействие администрации Викуловского района

Администрации Викуловского муниципального района придется устранить все допущенные нарушения в сфере безопасности дорожного движения. После проверки выяснилось, что пешеходные переходы даже не оборудованы освещением.
Сюжет
Суд

Проверку проводила прокуратура. Для того, чтобы оценить уровень безопасности на дорогах, сотрудники ведомства наведались центр села Викулово. Но даже там переходы не были оснащены освещением.

Сотрудники прокуратуры подали иск в суд. Было заключено, что обустройство нерегулируемых пешеходных переходов не осуществляется в полном объеме, «что свидетельствует о бездействии административного ответчика и нарушает права граждан на проживание в благополучной, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам окружающей среде».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские врачи ОКБ №1 поставили на ноги молодого жителя Казахстана. Полгода назад пациент обратился к врачам из Тюмени, которые прибыли по программе «Медицинский туризм». Он был в поисках клиники, где проводят замену тазобедренных суставов. Он страдал от мучительных болей при движении.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#Суд#Наказание
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