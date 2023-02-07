В Тюменской области суд признал незаконным бездействие администрации субъекта

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Проверку проводила прокуратура. Для того, чтобы оценить уровень безопасности на дорогах, сотрудники ведомства наведались центр села Викулово. Но даже там переходы не были оснащены освещением.
Сотрудники прокуратуры подали иск в суд. Было заключено, что обустройство нерегулируемых пешеходных переходов не осуществляется в полном объеме, «что свидетельствует о бездействии административного ответчика и нарушает права граждан на проживание в благополучной, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам окружающей среде».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские врачи ОКБ №1 поставили на ноги молодого жителя Казахстана. Полгода назад пациент обратился к врачам из Тюмени, которые прибыли по программе «Медицинский туризм». Он был в поисках клиники, где проводят замену тазобедренных суставов. Он страдал от мучительных болей при движении.