В Тюменской области растет число заболевших коронавирусом

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
При этом сейчас ежедневно заражаются 100 – 200 человек, но к 6 февраля нет пациентов на ИВЛ.
«В 2022 году самому возрастному пациенту с летальным исходом было 99 лет, самому молодому 31 год. В 2023 году самым возрастным был пациент 82 года, самый молодой 63 года. Все пациенты имели сопутствующую патологию», - сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава.
Ранее отмечалось, что рост заболеваемости прослеживается с конца января 2023 года. 2 февраля заболели 167 человек.4 числа было выявлено 247 случаев заражения вирусом.