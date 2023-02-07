nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В Тюменской области растет число заболевших коронавирусом

7 февраля 2023, 11:36
Фото: 1MI

Эпидобстановка с коронавирусом в Тюменской области накаляется

В депздраве Тюменской области отметили снижение смертности от коронавирусной инфекции. В пресс-службе сообщили «Нашему городу», что летальные случаи наблюдаются у тюменцев с сопутствующими заболеваниями.

При этом сейчас ежедневно заражаются 100 – 200 человек, но к 6 февраля нет пациентов на ИВЛ.

«В 2022 году самому возрастному пациенту с летальным исходом было 99 лет, самому молодому 31 год. В 2023 году самым возрастным был пациент 82 года, самый молодой 63 года. Все пациенты имели сопутствующую патологию», - сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава.

Ранее отмечалось, что рост заболеваемости прослеживается с конца января 2023 года. 2 февраля заболели 167 человек.4 числа было выявлено 247 случаев заражения вирусом.

В Тюмени вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Жалобы#Погода#Пациенты#Болезни#Дороги
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20