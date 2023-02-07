В Тюмени военкомат подал в суд на своего сотрудника из-за премий

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Как передает “КП - Тюмень”, сотрудник издавал приказы о выплате ежемесячной премии коллегам и в том числе себе. По его словам, распоряжения издавались на основании списков начислений, которые предоставляло финансово-экономическое отделение военкомата.
Суд постановил, что истец не доказал причинения начальником отдела убытков, так как выплаты соответствовали условиям трудового договора. Согласно документу, не имеет значения, кто издает подобные распоряжения. В связи с этим суд не удовлетворил иск военкома к своему сотруднику.