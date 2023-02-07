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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Тюмени военкомат подал в суд на своего сотрудника из-за премий

Сегодня, 11:08
Военный комиссариат Тюменской области подал иск к одному из своих начальников за то, что тот выписывал себе премии.

Как передает “КП - Тюмень”, сотрудник издавал приказы о выплате ежемесячной премии коллегам и в том числе себе. По его словам, распоряжения издавались на основании списков начислений, которые предоставляло финансово-экономическое отделение военкомата.

Суд постановил, что истец не доказал причинения начальником отдела убытков, так как выплаты соответствовали условиям трудового договора. Согласно документу, не имеет значения, кто издает подобные распоряжения. В связи с этим суд не удовлетворил иск военкома к своему сотруднику.

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