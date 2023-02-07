В Тюмени вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости прослеживается с конца января 2023 года. Так 1 февраля уже 1 286 человек находились под медицинским наблюдением. 2 февраля было отмечено 167 случаев заболевания, на следующий день — 190. Только за 4 февраля было выявлено 247 случаев заражения вирусом.