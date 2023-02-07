В Тюмени вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Рост заболеваемости прослеживается с конца января 2023 года. Так 1 февраля уже 1 286 человек находились под медицинским наблюдением. 2 февраля было отмечено 167 случаев заболевания, на следующий день — 190. Только за 4 февраля было выявлено 247 случаев заражения вирусом.
5 февраля показатель чуть уменьшился — 175 зараженных за день, а вчера он снова подскочил и равнялся — 191.
Врачи Тюменской области не связывают рост больных коронавирусной инфекцией с новыми штаммами. На данный момент, напугавшим всех «кракеном», заразились только два человека в России.
Вероятно, причина роста в том, что тюменцы перестали бояться заболеть. Они не вакцинируются, не носят маски и не сдают тесты на инфекцию в случае плохого самочувствия.
Хотя стоит отметить, что в феврале выросло число людей, которые добровольно используют средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в регионе также выросло количество людей, заболевших ОРВИ. Показатель прироста заболеваемости составляет 4,4%. Такие данные по результатам первого месяца 2023 года приводят в областном Роспотребнадзоре.