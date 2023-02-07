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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:44

В Тюмени владельцы продают ресторанный бизнес «Сушкоф и пицца»

7 февраля 2023, 10:44
Фото: 1MI

Ресторанный бизнес сети «Сушкоф и пицца» продают в Тюмени

В Тюмени продаётся часть ресторанного бизнеса, речь идет о доле в заведениях «Сушкоф и пицца». Об этом в своём тг-канале сообщил Иван Зайченко (сам он из Екатеринбурга). Он оценивает долю в миллион рублей.

«Сушкоф и пицца» открылись в Тюмени почти 6 лет назад. Долю в бизнесе продаёт Ринат Мухаметвалеев.

«Тюменские филиалы работают не эффективно, потенциал развития Тюмени гораздо больше и при должном управлении там можно будет построить большую и прибыльную сеть. Но этому нужно посвящать все своё время, а Ринат в первую очередь сфокусирован на своих проектах в Москве», - сообщается в тг-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко».

Ранее «Наш город» сообщал, что новый ресторан откроется в историческом особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» в Тюмени.

В тюменском особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» откроют офисы и ресторан
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Работа#Погода#Ресторан
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