В Тюмени владельцы продают ресторанный бизнес «Сушкоф и пицца»

Ресторанный бизнес сети «Сушкоф и пицца» продают в Тюмени

В Тюмени продаётся часть ресторанного бизнеса, речь идет о доле в заведениях «Сушкоф и пицца». Об этом в своём тг-канале сообщил Иван Зайченко (сам он из Екатеринбурга). Он оценивает долю в миллион рублей.