В Тюмени владельцы продают ресторанный бизнес «Сушкоф и пицца»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
«Сушкоф и пицца» открылись в Тюмени почти 6 лет назад. Долю в бизнесе продаёт Ринат Мухаметвалеев.
«Тюменские филиалы работают не эффективно, потенциал развития Тюмени гораздо больше и при должном управлении там можно будет построить большую и прибыльную сеть. Но этому нужно посвящать все своё время, а Ринат в первую очередь сфокусирован на своих проектах в Москве», - сообщается в тг-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко».
Ранее «Наш город» сообщал, что новый ресторан откроется в историческом особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» в Тюмени.