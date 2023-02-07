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Updated Сегодня, 08:02

В Тюмени осудили банду наркодилеров

7 февраля 2023, 07:02
Фото: 1MI

В Тюмени осудили банду наркодилеров и изъяли у них более 85 граммов товара

Каждый участник преступной группировки получил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Четверо тюменцев еще в январе 2022 года задумали заняться наркобизнесом в городе. Они распределили между собой роли и планировали распространять нелегальные вещества с помощью «закладок». Однако 28 января их едва начавшуюся деятельность пресекли.

Вдобавок к сроку, назначенному неудачным наркодилерам, суд изъял их мобильные телефоны в доход государства, как орудие совершения преступления.

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Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов передели в суд дело тюменца, который нашел марихуану пока косил траву. Растение он не выбросил, а положил в коробку и унес в старую баню — сушится.

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