В Тюмени осудили банду наркодилеров

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Четверо тюменцев еще в январе 2022 года задумали заняться наркобизнесом в городе. Они распределили между собой роли и планировали распространять нелегальные вещества с помощью «закладок». Однако 28 января их едва начавшуюся деятельность пресекли.
Вдобавок к сроку, назначенному неудачным наркодилерам, суд изъял их мобильные телефоны в доход государства, как орудие совершения преступления.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов передели в суд дело тюменца, который нашел марихуану пока косил траву. Растение он не выбросил, а положил в коробку и унес в старую баню — сушится.