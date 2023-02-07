В Тюмени на улице Монтажников эвакуируют машины. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на территории КАО выявлено более 130 брошенных машин, две из них эвакуировали на этой неделе. В минувшую пятницу эвакуировано сразу три автомобиля с ул. Андрея Бушуева и ул. Обдорской («Ниссан», «Газель» и «Опель»). Это позволило управляющим компаниям полную очистку территорий. В конце января сообщалось, что жители Тюмени бросают на улицах Lexus и другие машины премиальных марок.