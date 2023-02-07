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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Тюмени на улице Монтажников эвакуируют машины. Фото

7 февраля 2023, 11:14
Фото: Тюмень - наш дом

Эвакуация автомобилей проходит на улице Монтажников в Тюмени. Фото

В областной столице на улице Монтажников, 61, сегодня эвакуировали машины. По данным паблика «Тюмень – наш дом», автомобили «Пежо» и «Тойота» уже долгое время были брошены своими владельцами.

В ГИБДД отметили, что собственники иногда меняют телефоны и найти их становится сложно.

«На два машино-места здесь стало свободнее, потому что разукомплектованное «Пежо» и заснеженная старенькая «Тойота» со спущенными колесами были принудительно эвакуированы на специализированную стоянку и будут храниться там до четырех месяцев. Специалисты управы Восточного административного округа и Службы заказчика по благоустройству ВАО разыскивали их собственников с середины января: дважды с интервалом в две недели на машинах оставляли уведомления», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Владельцы смогут забрать машины после обращения в управу ВАО и оплату их эвакуации.

Квартальные инспекторы часто определяют брошенные машины по «снежной шапке». Особое внимание к разукомплектованному транспорту, у которого спущены колеса или их нет вообще, отсутствуют госномера. В ВАО выявлено 20 брошенных машин, но далеко не все из них эвакуируют. Часто на безхозный транспорт жалуются местные жители.

«Выезжаем, описываем вид ТС, размещаем первое уведомление и, если оно осталось без внимания, через 15 дней второе. Между вторым и эвакуацией проходит неделя», - сообщил Ринат Р.

Подобные машины мешают дорожным службам провести уборку снега, а кроме того, занимают место на парковке, раздражая этим других автомобилистов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на территории КАО выявлено более 130 брошенных машин, две из них эвакуировали на этой неделе. В минувшую пятницу эвакуировано сразу три автомобиля с ул. Андрея Бушуева и ул. Обдорской («Ниссан», «Газель» и «Опель»). Это позволило управляющим компаниям полную очистку территорий. В конце января сообщалось, что жители Тюмени бросают на улицах Lexus и другие машины премиальных марок. 

В Калининском округе Тюмени эвакуируют брошенные машины. Фото
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