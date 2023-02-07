В Тюмени на 4 площадках пройдет ярмарка

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В 10 утра начнет работу площадка у со стороны улицы Орджоникидзе на Цветном бульваре. Она будет располагаться у знаменитой тюменской арки.
Другие зоны, где жители города смогут купить продукцию у фермеров и городских мастериц, будут располагаться:
Посетители ярмарки смогут приобрести не только мясо, рыбу, мед и ягоды, а также варежки и носки ручной работы.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как остро в городе стоит вопрос о нелегальной уличной торговле. Городские урбанисты поразмышляли о том, как бороться с незаконным оборотом продукции и пришли к выводу, что такую деятельность стоит легализовать. А ярмарки — это один из путей к последующей организации уличной торговли.