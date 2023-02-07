nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Тюмени на 4 площадках пройдет ярмарка

7 февраля 2023, 05:39
Фото: 1MI

В Тюмени очередная ярмарка фермерской продукции пройдет на четырех площадках

11 февраля в 8 утра 3 из 4 площадок города начнет работу и будет ждать своих покупателей. На прилавках местные фермеры разложат продукцию собственного производства и будут предлагать ее тюменцам.
Сюжет
Тюмень

В 10 утра начнет работу площадка у со стороны улицы Орджоникидзе на Цветном бульваре. Она будет располагаться у знаменитой тюменской арки.

Другие зоны, где жители города смогут купить продукцию у фермеров и городских мастериц, будут располагаться:

  • у Выставочного зала;
  • на парковке улицы Льва Толстого;
  • у торгового центра «Заречный двор».

Посетители ярмарки смогут приобрести не только мясо, рыбу, мед и ягоды, а также варежки и носки ручной работы.

«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как остро в городе стоит вопрос о нелегальной уличной торговле. Городские урбанисты поразмышляли о том, как бороться с незаконным оборотом продукции и пришли к выводу, что такую деятельность стоит легализовать. А ярмарки — это один из путей к последующей организации уличной торговли.

#Алиса Вернер#Ярмарка#Ярмарки#Продукты#Продукты питания#Мясные продукты#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20