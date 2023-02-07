В Тюмени на 4 площадках пройдет ярмарка

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как остро в городе стоит вопрос о нелегальной уличной торговле. Городские урбанисты поразмышляли о том, как бороться с незаконным оборотом продукции и пришли к выводу, что такую деятельность стоит легализовать. А ярмарки — это один из путей к последующей организации уличной торговли.