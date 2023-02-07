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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В Тюмени фирмы все больше нуждаются в начальниках, водителях и представителях

7 февраля 2023, 13:39

Тюменским организациям необходимы начальники, водители и представители

По данным сайта SuperJob, у тюменских форм растёт потребность в начальниках, представителях и водителях. Только по этим вакансиям набралось 1584 объявления о работе.
Фото: SuperJob

Руководителям, управляющим и начальникам предлагают до 225 000 в месяц. Почти столько же могут получать сварщики, инженеры, машинисты спецтехники.

Тюменскому бизнесу нужны представители, на сайте SuperJob опубликованы 662 вакансии. Фирмам необходимы 626 водителей, им предлагают до 150 000 в месяц. Менее всего востребованы Юристы, бухгалтеры, программисты.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском правительстве кадровый дефицит из-за увольнений чиновников.

В тюменском правительстве кадровый дефицит из-за увольнений чиновников
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#Деньги#Работа#Экономика#Александр Мязин
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