В Тюмени фирмы все больше нуждаются в начальниках, водителях и представителях

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Руководителям, управляющим и начальникам предлагают до 225 000 в месяц. Почти столько же могут получать сварщики, инженеры, машинисты спецтехники.
Тюменскому бизнесу нужны представители, на сайте SuperJob опубликованы 662 вакансии. Фирмам необходимы 626 водителей, им предлагают до 150 000 в месяц. Менее всего востребованы Юристы, бухгалтеры, программисты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском правительстве кадровый дефицит из-за увольнений чиновников.