В Тюмени будут судить молодых людей за повреждение арки сквера Победы

В Тюмени за повреждение арки сквера Победы будут судить молодых парней

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова. Тюменцев обвиняют в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы РФ.