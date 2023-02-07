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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Тюмени будут судить молодых людей за повреждение арки сквера Победы

7 февраля 2023, 12:59
Фото: 1MI

В Тюмени за повреждение арки сквера Победы будут судить молодых парней

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении 18-летнего Владимира Екимова и 20-летнего Михаила Суфиянова. Тюменцев обвиняют в повреждении объектов, посвященных Дням воинской славы РФ.

Ранее они уже сознались в содеянном.

«Как стало известно из представленных суду материалов, 23 января 2023 года Суфиянов и Екимов, находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, д. 5 города Тюмени, повредили памятник в виде звезды», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

В настоящий момент судебное заседание по делу ещё не назначено.

Ранее «Наш город» сообщал, что молодых людей поймали 26 января. Сумма ущерба от их действий составила 60 000 рублей.

В Тюмени поймали двух молодых людей, которые испортили арку сквера Победы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Жалобы#Дела судебные#Военные#Прокуратура
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