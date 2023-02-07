В Тюмени будут судить молодых людей за повреждение арки сквера Победы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Ранее они уже сознались в содеянном.
«Как стало известно из представленных суду материалов, 23 января 2023 года Суфиянов и Екимов, находясь в сквере Победы на улице Валерии Гнаровской, д. 5 города Тюмени, повредили памятник в виде звезды», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
В настоящий момент судебное заседание по делу ещё не назначено.
Ранее «Наш город» сообщал, что молодых людей поймали 26 января. Сумма ущерба от их действий составила 60 000 рублей.