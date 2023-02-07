В центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком

Тюменцы не могут пройтись во дворе пешком из-за платных парковок и машин

Жители областной столицы после введения новых платных парковок не могут пройтись по двору пешком. На паркоматы в центре Тюмени пожаловались в паблике «Тюмень – наш дом».

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