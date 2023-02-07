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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком

7 февраля 2023, 12:11
Фото: 1MI

Тюменцы не могут пройтись во дворе пешком из-за платных парковок и машин

Жители областной столицы после введения новых платных парковок не могут пройтись по двору пешком. На паркоматы в центре Тюмени пожаловались в паблике «Тюмень – наш дом».
Сюжет
Тюмень

«Разгрузка» дорог создаёт неудобства для тысяч тюменцев.

«С уборкой понятно, с больной головы переложили на здоровую. А что делать жителям центра, которые не то, что свою машину в своем дворе поставить, порой и пройти по двору не могут, все пространство занято чужими машинами? Может город на средства, вырученные от ПП, организует установку шлагбаумов во дворах домов центральных районов?», - отмечает тюменка Елена В.

Представители администрации сообщили, что установку шлагбаума могут сделать только собственники участка.

Тюменские власти добавили часы к бесплатному «окну» на платных парковках
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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Дороги#Водители#Жалобы#Безопасность на дорогах
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