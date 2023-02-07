В центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«Разгрузка» дорог создаёт неудобства для тысяч тюменцев.
«С уборкой понятно, с больной головы переложили на здоровую. А что делать жителям центра, которые не то, что свою машину в своем дворе поставить, порой и пройти по двору не могут, все пространство занято чужими машинами? Может город на средства, вырученные от ПП, организует установку шлагбаумов во дворах домов центральных районов?», - отмечает тюменка Елена В.
Представители администрации сообщили, что установку шлагбаума могут сделать только собственники участка.