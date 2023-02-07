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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В Тобольском районе осенью соберут первый промышленный урожай клубники

7 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI

Первый промышленный урожай клубники получат в Тобольском районе уже осенью 2023 года

Леонид Митрюшкин, глава Тобольского района, сообщил, что осенью местный вегетарий в селе Абалак одарит регион плодами клубники.

Средства в развитие продовольственного суверенитета региона вложил предприниматель Андрей Удовиченко, он уже поставил каркас и купил оборудование для выращивания ягоды.

Но на клубнике бизнесмен не остановился. Он также выделил 325 квадратных метров для переработки иван-чая и других сибирских трав. Технологический комплекс для реализации этих процессов уже закуплен.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в феврале в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка, в ходе которой жители региона смогут приобрести продукцию местных фермеров и мастеров.

#Алиса Вернер#Ягоды#Общество#Экономика#Тобольский район#Тюменская область
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