В Тобольском районе осенью соберут первый промышленный урожай клубники

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Средства в развитие продовольственного суверенитета региона вложил предприниматель Андрей Удовиченко, он уже поставил каркас и купил оборудование для выращивания ягоды.
Но на клубнике бизнесмен не остановился. Он также выделил 325 квадратных метров для переработки иван-чая и других сибирских трав. Технологический комплекс для реализации этих процессов уже закуплен.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в феврале в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка, в ходе которой жители региона смогут приобрести продукцию местных фермеров и мастеров.