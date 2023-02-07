В России появились новые лимиты льготной программы инвесткредитования МСП

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Низкие льготные ставки возможны за счет совмещения программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764» (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.
Корпорацией МСП также создан центр поддержки инвестиционного кредитования. Его задача — оказание помощи бизнесу в структурировании инвестиционных проектов и коммуникации с банками при получении кредита.
Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в текущем году при кредитовании МСП сделан акцент на усиление инвестиционной активности, создание и совершенствования производств, обеспечение импортозамещения и повышение занятости. Долгосрочные вложения в развитие бизнепроектов выгодны предпринимателям при более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Такое возможно при условии совмещения программы 1764 и ПСК, когда корпорация играет роль оператора. В 2023 году на базе центра инвесткредитования предприятия смогут получить поддержку в том, что касается упаковки под ключ инвестпроектов МСП от 50 млн рублей. Также будет обеспечено их сопровождение до момента получения кредита.
Работа программы льготного кредитования началась летом прошлого года. За этот период времени порядка 450 инвестпроектов МСП оформили кредиты на сумму более 38 млрд рублей.
Кроме инвесткредитования, в рамках ПСК действует лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, как региональных, так и с базовой лицензией. В ПСК будет продолжено финансирование бизнеса, который занимается подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.