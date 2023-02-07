В России появились новые лимиты льготной программы инвесткредитования МСП

Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в текущем году при кредитовании МСП сделан акцент на усиление инвестиционной активности, создание и совершенствования производств, обеспечение импортозамещения и повышение занятости. Долгосрочные вложения в развитие бизнепроектов выгодны предпринимателям при более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Такое возможно при условии совмещения программы 1764 и ПСК, когда корпорация играет роль оператора. В 2023 году на базе центра инвесткредитования предприятия смогут получить поддержку в том, что касается упаковки под ключ инвестпроектов МСП от 50 млн рублей. Также будет обеспечено их сопровождение до момента получения кредита.