В последний день февраля тюменцы смогут бесплатно стерилизовать питомцев

В Тюменской области кошек и собак смогут бесплатно стерилизовать 28 февраля

Двадцать восьмого февраля тюменцы получат возможность произвести бесплатную кастрацию и стерилизацию кошек и собак, сообщают в инфоцентре областного правительства.