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Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

В последний день февраля тюменцы смогут бесплатно стерилизовать питомцев

7 февраля 2023, 01:58
Фото: 1MI

В Тюменской области кошек и собак смогут бесплатно стерилизовать 28 февраля

Двадцать восьмого февраля тюменцы получат возможность произвести бесплатную кастрацию и стерилизацию кошек и собак, сообщают в инфоцентре областного правительства.

Владельцев домашних питомцев просят записаться заранее, при этом специалисты сразу предоставят рекомендации, как подготовить животных к процедуре.

Бесплатная стерилизация будет проходить в нескольких районах нашего региона: Тюменском, Заводоуковске, Тобольском, Омутинском и других.

Подробную информацию можно получить в паблике социальной сети Вконтакте «Управление ветеринарии Тюменской области».

Напомним, 28 февраля — Всемирный день стерилизации и кастрации домашних питомцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что горожанин на Велижанском тракте наткнулся на свалку останков животных.

Тюменец наткнулся на свалку шкур и останков животных
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#Елена Чебоксарова#Питомцы#Стерилизация#Животные#Общество#Ветеринария#Врач#Новости тюмени
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