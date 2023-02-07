В последний день февраля тюменцы смогут бесплатно стерилизовать питомцев

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
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Владельцев домашних питомцев просят записаться заранее, при этом специалисты сразу предоставят рекомендации, как подготовить животных к процедуре.
Бесплатная стерилизация будет проходить в нескольких районах нашего региона: Тюменском, Заводоуковске, Тобольском, Омутинском и других.
Подробную информацию можно получить в паблике социальной сети Вконтакте «Управление ветеринарии Тюменской области».
Напомним, 28 февраля — Всемирный день стерилизации и кастрации домашних питомцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что горожанин на Велижанском тракте наткнулся на свалку останков животных.