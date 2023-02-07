В Пермской ЦБК рассказали, сколько раз можно перерабатывать гофрокартон

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В ходе эксперимента выяснилось: первичное волокно способно выдержать до восьми циклов переработки. При этом число циклов может вырасти до 12, если использовать внутримассную проклейку. На проведение эксперимента потребовалось полтора месяца, информирует properm.ru.
Заказчиком исследования стал Российский экологический оператор (РЭО), заключивший договор с ПНИПУ. Подрядчиком пермский политех назначил лабораторию ПЦБК, поскольку она обладает необходимым оборудованием и штатом из высококвалифицированного персонала для подобных работ.
Заведующая исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерина Белкина сообщила, что исследования с целью комплексной оценки поведения волокон при их переработке прежде не проводились. Белкина также напомнила, что в ходе своей работы специалисты лаборатории изучают не только структурные изменения волокон, но и эффект воздействия на них характера размола, фактора старения и химических реагентов. Для лаборатории, как и для предприятия в целом, подобные исследования являются новым опытом и дают возможность подтвердить высокую квалификацию сотрудников, подытожила Белкина.
По словам гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, в последние 20 лет в России доля переработки макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон), используемой в качестве вторсырья для пермской ЦБК, достигла 90%. Марков напомнил, что каждый год около четырех миллионов тонн макулатуры направляют на переработку, а не на полигоны. В цехах ПЦБК две картоноделательные машины полностью работают на вторсырье, и качество макулатурных тарных картонов оказывается ничуть не ниже, чем качество картонов целлюлозных, заключил Марков.
РЭО и ученые высоко оценили исследование, проведенное в лаборатории ПЦБК.