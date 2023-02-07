В Пермской ЦБК рассказали, сколько раз можно перерабатывать гофрокартон

Заведующая исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерина Белкина сообщила, что исследования с целью комплексной оценки поведения волокон при их переработке прежде не проводились. Белкина также напомнила, что в ходе своей работы специалисты лаборатории изучают не только структурные изменения волокон, но и эффект воздействия на них характера размола, фактора старения и химических реагентов. Для лаборатории, как и для предприятия в целом, подобные исследования являются новым опытом и дают возможность подтвердить высокую квалификацию сотрудников, подытожила Белкина.