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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Тюменцы могут получить услуги центров занятости дистанционно

7 февраля 2023, 03:04
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Все услуги центров занятости для жителей Тюмени доступны в электронном виде

Услуги, предоставляемые тюменцам в службах занятости, можно также получить дистанционно, сообщают в инфоцентре регионального правительства.
Сюжет
Тюмень

Так, на портале «Работа России» для пользователей, прошедших регистрацию, доступны публикация резюме, подача заявления на обучение и многие другие функции. Работодатели в свою очередь могут размещать вакансии и приглашать потенциальных сотрудников на собеседования в режиме «онлайн».

Также соискатели могут пройти тест на профориентацию, почитать статьи или посмотреть видеозаписи по теме.

Кроме того, на сайте есть отдельный раздел для соискателей-инвалидов.

А рассылку с предложениями о работе можно получать не только в Тюменской области, но и в странах ЕАЭС.

Ранее «Наш город» писал, что за 2022 год более 1700 тюменских инвалидов нашли работу через службы занятости.

За прошлый год службы занятости помогли почти 2000 тюменцам-инвалидам
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#Елена Чебоксарова#Трудоустройство#Центр занятости#Соискатели#Работодатели#Вакансии#Тюмень
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