Тюменцы могут получить услуги центров занятости дистанционно

Так, на портале «Работа России» для пользователей, прошедших регистрацию, доступны публикация резюме, подача заявления на обучение и многие другие функции. Работодатели в свою очередь могут размещать вакансии и приглашать потенциальных сотрудников на собеседования в режиме «онлайн».