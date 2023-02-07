Тюменцы могут получить услуги центров занятости дистанционно

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Так, на портале «Работа России» для пользователей, прошедших регистрацию, доступны публикация резюме, подача заявления на обучение и многие другие функции. Работодатели в свою очередь могут размещать вакансии и приглашать потенциальных сотрудников на собеседования в режиме «онлайн».
Также соискатели могут пройти тест на профориентацию, почитать статьи или посмотреть видеозаписи по теме.
Кроме того, на сайте есть отдельный раздел для соискателей-инвалидов.
А рассылку с предложениями о работе можно получать не только в Тюменской области, но и в странах ЕАЭС.
Ранее «Наш город» писал, что за 2022 год более 1700 тюменских инвалидов нашли работу через службы занятости.