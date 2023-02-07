Тюменского школьника высадили из автобуса и списали деньги за поездку шесть раз

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Подобные истории происходят в городских автобусах постоянно.
«С утра ПАТП нам дарит хорошее настроение. Вчера ребенка высадили из автобуса, а сегодня ночью списали деньги, аж шесть раз!», — сообщает подписчик паблика.
Инцидентом заинтересовались представители тобольского ПАТП. Они попросили автора публикации предоставить более точные данные, проводится проверка.
25 января «Наш город» сообщал, что девочка заплатила 168 рублей за поезду в тобольском автобусе. Горожане призывают оплачивать проезд наличкой.