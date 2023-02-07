Тюменского школьника высадили из автобуса и списали деньги за поездку шесть раз

Тюменского школьника высадили из автобуса и шесть раз списали деньги ночью

Мальчика высадили из автобуса, а потом 6 раз списали деньги за проезд, сообщается в паблике «Типичный Тобольск». Оплата с его карты не прошла и школьник вышел из транспортного средства.