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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Тюменского школьника высадили из автобуса и списали деньги за поездку шесть раз

7 февраля 2023, 10:58
Фото: Типичный Тобольск в ВК

Тюменского школьника высадили из автобуса и шесть раз списали деньги ночью

Мальчика высадили из автобуса, а потом 6 раз списали деньги за проезд, сообщается в паблике «Типичный Тобольск». Оплата с его карты не прошла и школьник вышел из транспортного средства.

Подобные истории происходят в городских автобусах постоянно.

«С утра ПАТП нам дарит хорошее настроение. Вчера ребенка высадили из автобуса, а сегодня ночью списали деньги, аж шесть раз!», — сообщает подписчик паблика.

Инцидентом заинтересовались представители тобольского ПАТП. Они попросили автора публикации предоставить более точные данные, проводится проверка.

25 января «Наш город» сообщал, что девочка заплатила 168 рублей за поезду в тобольском автобусе. Горожане призывают оплачивать проезд наличкой.

В Тобольске девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе из-за сбоя
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Дороги#Водители#Экономика#Жалобы#Работа#Автобусы
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