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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Тюменские врачи спасти жителя Казахстана от мучительной боли

7 февраля 2023, 06:02
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи ОКБ №1 поставили на ноги молодого жителя Казахстана

Полгода назад пациент обратился к врачам из Тюмени, которые прибыли по программе «Медицинский туризм». Он был в поисках клиники, где проводят замену тазобедренных суставов. Он страдал от мучительных болей при движении.
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Тюмень

Особых надежд Владимир не возлагал — от недуга он страдал уже три года, но ему отказывали в проведении операции из-за сопутствующего заболевания легких.

Пресс-секретарь ОКБ №1 Марина Уралова сообщает, что под наблюдением врача-пульмонолога Ольги Петровны пациент получал медикаментозную терапию, после чего ему все же провели операцию. Она прошла успешно и проблема с первым суставом была решена.

«Уровень нашей анестезиологии позволил выполнить достаточно сложное и
травматичное вмешательство. Уникальность этой операции в индивидуальном
подходе к каждому пациенту. Всё продумали, обсудили, просчитали. Решили, что
все риски оправданы. Неправильно это, молодому парню переходить на
передвижение в инвалидной коляске», — пояснил врач-травматолог-ортопед ОКБ №1 Андрей Стасюк.

Вторую операцию сразу проводить было нельзя, мужчине пришлось восстанавливаться и ждать полгода. Но Владимир не отчаивался и, вдохновившись первым успешным опытом, готовился к следующему этапу лечения.

«В этот раз главная задача состояла в том, чтобы длина левой конечности
соответствовала прооперированной ранее правой. В этом есть важный момент
вмешательства. Условия нашей больницы позволяют выполнить операцию на самом
высоком уровне», — рассказал Иван Сабанов, врач-травматолог-ортопед
ОКБ No 1.

Вторая операция также прошла успешно. Сейчас Владимир проходит курс реабилитации, необходимый после хирургического вмешательства, и строит большие планы на будущее. Ведь врачи уже пообещали ему, что он сможет не только ходить, но и заниматься спортом!

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Заболевшие уже исчисляются десятками, а порою и сотнями.

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