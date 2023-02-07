nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Тюменские дилеры практикуют ремонт авто вместо замены деталей

7 февраля 2023, 03:32
Фото: 1MI

Тюменские авторсервисы больше не могут ремонтировать авто на выплаты по страховке

Ремонт автомобилей отныне сложно выполнить в дилерских центрах и автомастерских. Стоимость запчастей значительно выросла, поэтому стало затруднительно приобретать их по ОСАГО, сообщает «РБК Тюмень».

Дилеры рассказали изданию, что некоторые запчасти приходится ожидать дольше положенного срока ввиду дефицита по многим моделям автомобилей. Поскольку средств на замену деталей чаще всего не хватает, вместо неё клиентам предлагают ремонт.

В российском союзе автостраховщиков данную проблему связывают с уходом некоторых зарубежных брендов с отечественного рынка и предлагают увеличить законный срок ремонта машин по страховке до 60 дней.

Ранее «Наш город» сообщал, что представители администрации Тюмени будут эвакуировать брошенные автомобили горожан. В Калининском округе уже выявили свыше 130 таких транспортных средств.

 

Тюменские власти эвакуируют автомобили горожан
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Автомобили#Ремонт#ОСАГО#Автосервисы#Дилеры
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20