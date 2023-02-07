Тюменские дилеры практикуют ремонт авто вместо замены деталей

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Дилеры рассказали изданию, что некоторые запчасти приходится ожидать дольше положенного срока ввиду дефицита по многим моделям автомобилей. Поскольку средств на замену деталей чаще всего не хватает, вместо неё клиентам предлагают ремонт.
В российском союзе автостраховщиков данную проблему связывают с уходом некоторых зарубежных брендов с отечественного рынка и предлагают увеличить законный срок ремонта машин по страховке до 60 дней.
Ранее «Наш город» сообщал, что представители администрации Тюмени будут эвакуировать брошенные автомобили горожан. В Калининском округе уже выявили свыше 130 таких транспортных средств.