Тюменская область готовится к пожароопасному сезону

Posted 7 февраля 06:33
Published 7 февраля 06:33
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Кроме того, в общей сложности более 31 миллиона рублей выделено Вагайскому, Нижнетавдинскому, Уватскому, Ялуторовскому, Ярковскому районам и Голышмановскому городскому округу на поддержание в нормативном состоянии систем противопожарного водоснабжения.
Как отметил глава региона, всесторонняя и качественная подготовка к пожароопасному сезону — одна из важнейших задач областного правительства и органов местного самоуправления.
Также напомним, что сейчас 17 районов Тюменской области охвачены системой видеомониторинга с целью предотвращения лесных пожаров. Такие меры были приняты для своевременного реагирования на возникающие загорания. Кроме того, одна из основных задач видеомониторинга — повышение уровня безопасности населения и объектов инфраструктуры.