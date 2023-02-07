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Posted 7 февраля 06:33

Published 7 февраля 06:33

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Тюменская область готовится к пожароопасному сезону

7 февраля 2023, 06:33
Фото: сайт правительства Тюменской области
Около 15 миллионов рублей выделено противопожарной службе Тюменской области на привлечение авиационной техники для тушения природных пожаров. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Кроме того, в общей сложности более 31 миллиона рублей выделено Вагайскому, Нижнетавдинскому, Уватскому, Ялуторовскому, Ярковскому районам и Голышмановскому городскому округу на поддержание в нормативном состоянии систем противопожарного водоснабжения.

Как отметил глава региона, всесторонняя и качественная подготовка к пожароопасному сезону — одна из важнейших задач областного правительства и органов местного самоуправления.

Также напомним, что сейчас 17 районов Тюменской области охвачены системой видеомониторинга с целью предотвращения лесных пожаров. Такие меры были приняты для своевременного реагирования на возникающие загорания. Кроме того, одна из основных задач видеомониторинга — повышение уровня безопасности населения и объектов инфраструктуры.

В Тюменской области увеличится количество видеокамер в лесах
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