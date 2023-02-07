Тюменская область готовится к пожароопасному сезону

Также напомним, что сейчас 17 районов Тюменской области охвачены системой видеомониторинга с целью предотвращения лесных пожаров. Такие меры были приняты для своевременного реагирования на возникающие загорания. Кроме того, одна из основных задач видеомониторинга — повышение уровня безопасности населения и объектов инфраструктуры.