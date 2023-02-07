Тюменец, раненый на СВО, сбежал из госпиталя в Архангельской области

Был ранен на СВО: Тюменец сбежал из госпиталя

В Архангельской области раненый в СВО тюменец сбежал из госпиталя, сообщает тг-канал «Осторожно, новости». Через 48 часов его нашли и задержали, его командование обратилось в полицию.