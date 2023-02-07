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Updated Сегодня, 10:20

Тюменец, раненый на СВО, сбежал из госпиталя в Архангельской области

7 февраля 2023, 10:20
Фото: тг-канал «Осторожно, новости»

Был ранен на СВО: Тюменец сбежал из госпиталя

В Архангельской области раненый в СВО тюменец сбежал из госпиталя, сообщает тг-канал «Осторожно, новости». Через 48 часов его нашли и задержали, его командование обратилось в полицию.

Все это время он оставался в Мирном.

«Младшего сержанта Дмитрия Н. из Тюменской области госпитализировали в закрытый город Мирный после ранения в зоне СВО. 38-летний пограничник хромал на одну ногу и должен был находиться в больнице до полного выздоровления, однако 4 февраля он перестал выходить на связь и покинул госпиталь», - сообщает тг-канал «Осторожно, новости».

По данному факту проводится проверка.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени военкомат подал в суд на начальника одного из отделов комиссариата за премии.

Начальник отдела военного комиссариата Тюменской области избежал наказания за премии
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Жалобы#Дела судебные#Работа#Военные#Прокуратура
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