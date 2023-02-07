Тюменец, раненый на СВО, сбежал из госпиталя в Архангельской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Все это время он оставался в Мирном.
«Младшего сержанта Дмитрия Н. из Тюменской области госпитализировали в закрытый город Мирный после ранения в зоне СВО. 38-летний пограничник хромал на одну ногу и должен был находиться в больнице до полного выздоровления, однако 4 февраля он перестал выходить на связь и покинул госпиталь», - сообщает тг-канал «Осторожно, новости».
По данному факту проводится проверка.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени военкомат подал в суд на начальника одного из отделов комиссариата за премии.