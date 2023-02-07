Тобольский аэропорт стал международным

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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«Установить в нем (аэропорту — прим. ред.) воздушный грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу России», — указано в документе.
Также председатель правительства Российской Федерации в своем распоряжении пишет о необходимости дополнить перечень аэропортов федерального значения тобольским «Ремезовым».
Ранее «Ремезов» побеждал в номинации «Лучший инвестиционный проект года», а также получал высокую отраслевую награду премии «Воздушные ворота России». Открыт аэропорт был 24 сентября 2021 года, тогда он принял свой первый рейс, направлявшийся из Москвы.
Протяженность взлетно-посадочной полосы «Ремезова» составляет 2 400 метров, аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов.
«Наш город» сообщал, что недавно в Тобольске пассажиров аэропорта Ремезов пришлось эвакуировать в бомбоубежище.