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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Тобольский аэропорт стал международным

7 февраля 2023, 04:31
Фото: 1MI

Построенный СИБУРом аэропорт в Тобольске получил статус международного

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому аэропорт Тобольска теперь открыт для выполнения международных полетов воздушных судов.
«Установить в нем (аэропорту — прим. ред.) воздушный грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу России», — указано в документе.

Также председатель правительства Российской Федерации в своем распоряжении пишет о необходимости дополнить перечень аэропортов федерального значения тобольским «Ремезовым».

Фото: pravo.gov.ru

Ранее «Ремезов» побеждал в номинации «Лучший инвестиционный проект года», а также получал высокую отраслевую награду премии «Воздушные ворота России». Открыт аэропорт был 24 сентября 2021 года, тогда он принял свой первый рейс, направлявшийся из Москвы.

Протяженность взлетно-посадочной полосы «Ремезова» составляет 2 400 метров, аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов.

«Наш город» сообщал, что недавно в Тобольске пассажиров аэропорта Ремезов пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

#Алиса Вернер#Тобольск#Тобольский район#Аэропорт#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Общество#Тюменская область
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