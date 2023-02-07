Тобольский аэропорт стал международным

Ранее «Ремезов» побеждал в номинации «Лучший инвестиционный проект года», а также получал высокую отраслевую награду премии «Воздушные ворота России». Открыт аэропорт был 24 сентября 2021 года, тогда он принял свой первый рейс, направлявшийся из Москвы.