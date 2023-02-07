Текущая неделя отличится похолоданием до -17

На неделе с 6 по 12 февраля 2023 года в Тюмени похолодает до минус 17 градусов

Уже сегодня на улице прохладно, за окном -13, а с учетом ветра вовсе -19. Однако 7 января далеко не самый холодный день на этой неделе.

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