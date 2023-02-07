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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Текущая неделя отличится похолоданием до -17

7 февраля 2023, 05:47
Фото: 1MI

На неделе с 6 по 12 февраля 2023 года в Тюмени похолодает до минус 17 градусов

Уже сегодня на улице прохладно, за окном -13, а с учетом ветра вовсе -19. Однако 7 января далеко не самый холодный день на этой неделе.
Сюжет
Тюмень

Завтра ветер только усилится, а за окном утром будет -20, к середине для потеплеет до -12.

В четверг будет облачно, но температура будет значительно выше — воздух к полудню прогреется до -6 градусов. В пятницу станет еще теплее, синоптики прогнозируют -4 градуса к разгару дня.

Однако в выходные вновь похолодает. Ночами будет около -16 -18, а днем -9 -11.

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Ранее «Наш город» сообщал о прогнозе погоды на март. Известно, что особого потепления не будет, однако и морозов ждать не стоит.

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