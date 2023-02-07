Текущая неделя отличится похолоданием до -17

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Завтра ветер только усилится, а за окном утром будет -20, к середине для потеплеет до -12.
В четверг будет облачно, но температура будет значительно выше — воздух к полудню прогреется до -6 градусов. В пятницу станет еще теплее, синоптики прогнозируют -4 градуса к разгару дня.
Однако в выходные вновь похолодает. Ночами будет около -16 -18, а днем -9 -11.
Ранее «Наш город» сообщал о прогнозе погоды на март. Известно, что особого потепления не будет, однако и морозов ждать не стоит.