Свердловский эко-герой Гриня и уникальное оборудование по переработке пластика

Posted 7 февраля 06:47
Published 7 февраля 06:47
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Как отметила Наталья, установка экодома в парке Народный — это только видимая часть работы, которая проводится в данный момент по проекту. Главная задача, которая стоит перед региональным оператором — создать интересную просветительскую экологическую программу. Для этого в экодоме будет создана мастерская ресайклинга, где получат вторую жизнь пластиковые крышечки, ПЭТ бутылки и полиэтиленовые пакеты.
— Проведена большая работа по поиску российских производителей компактного демонстрационного оборудования по переработке пластика, которое можно установить в экодоме. Предпочтение отдано уникальным разработкам, при помощи которых можно дробить пластик и тут же из полученной крошки отливать сувениры, — рассказывает она.
Самым экологичным из выбранного оборудования будет машина для измельчения пластика, она работает от велосипедного привода, а не от электричества. Крутишь педали и одновременно перемалываешь крышечки от пластиковых бутылок. Далее засыпаешь подготовленное таким образом сырье в инжектор. Там под действием температуры пластик становится мягким, заполняет пресс-форму и вот уже готов брелок на память. На данный момент достигнуты договоренности с производителями оборудования, кроме упомянутых велошредера и инжектора в экодоме будет работать компактная установка для изготовления обложек и папок для бумаг из полиэтиленовых пакетов.
Также на финишной прямой разработка программ сотрудничества с учреждениями образования, составляется база будущих партнеров, в том числе, предприятий переработчиков, просто интересных активных людей, у которых есть собственные проекты в смежных областях — художников, педагогов, дизайнеров, флористов, мастеров декоративно-прикладного искусства. С открытием экодом должен сразу предложить своим посетителям насыщенную программу.
Местные художники специально для проекта создали фантазийный образ — это не человек, не робот и не животное. По сути — это эко-домовой, сверхъестественный персонаж. Он очень бережливый и уверен, что старые вещи нужно обязательно сдавать в переработку — поэтому у Грини такие выразительные глаза — пуговицы. Свердловский эко-герой будет помогать команде проекта повышать экологическую культуру жителей.
Кстати, имя для эко-персонажа выбирали всем коллективом — в компании «Рифей» был объявлен корпоративный конкурс. Варианты придумывали вместе с детьми и родственниками, всего было прислано около 40 предложений и самым популярным среди них было имя Гриня. Художники и швеи уже изготовили ростовую куклу эко-героя. Впервые Гриня выйдет в люди именно на тагильской земле в день открытия экодома.
Экодом — проект, который реализуется с 2022 года на территории присутствия ООО «ХКЭС» в 4 регионах Уральского федерального округа. В данный момент Экодома заработали в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Тюмени. В ближайшее время их открытие состоится в Сысертском ГО, Нижнем Тагиле, Тобольске, Ишиме. Дальше в планах: Серов, Краснотурьинск.
По словам Натальи Светлаковой, открытие первого экодома в Нижнем Тагиле запланировано на март. Сейчас ООО «Компания „Рифей“ продолжает набор специалистов — методистов и администраторов, увлеченных темой экологии для работы в экодомах. Обратиться за подробностями, задать вопросы и предложить свою кандидатуру можно на электронную почту: [email protected]