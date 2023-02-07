Свердловский эко-герой Гриня и уникальное оборудование по переработке пластика

Самым экологичным из выбранного оборудования будет машина для измельчения пластика, она работает от велосипедного привода, а не от электричества. Крутишь педали и одновременно перемалываешь крышечки от пластиковых бутылок. Далее засыпаешь подготовленное таким образом сырье в инжектор. Там под действием температуры пластик становится мягким, заполняет пресс-форму и вот уже готов брелок на память. На данный момент достигнуты договоренности с производителями оборудования, кроме упомянутых велошредера и инжектора в экодоме будет работать компактная установка для изготовления обложек и папок для бумаг из полиэтиленовых пакетов.