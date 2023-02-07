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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Старый дом на улице Комсомольской в Тюмени расселят по решению суда

7 февраля 2023, 10:29
Фото: прокуратура

В Тюмени старый дом на улице Комсомольской расселят в 2024 году

В областной столице старый дом на улице Комсомольской, 73, снесут на 6 лет раньше срока в 2024 году. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в ведомство обратились его жильцы и сообщили о нарушении их жилищных прав.
Сюжет
Тюмень

Ранее людей хотели расселить до 2031 года.

«Прокурор г. Тюмени направил в суд административный иск о признании распоряжения в части установленного срока расселения дома незаконным, установлении нового срока отселения проживающих лиц  - до 31.12.2024», - сообщается пресс-службой прокуратуры Тюменской области.

Суд иск удовлетворил.

Ранее «Наш город» сообщал, что суд обязал администрацию Тюмени расселить дом, построенный в 1932 году.

Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
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