Старый дом на улице Комсомольской в Тюмени расселят по решению суда

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Ранее людей хотели расселить до 2031 года.
«Прокурор г. Тюмени направил в суд административный иск о признании распоряжения в части установленного срока расселения дома незаконным, установлении нового срока отселения проживающих лиц - до 31.12.2024», - сообщается пресс-службой прокуратуры Тюменской области.
Суд иск удовлетворил.
Ранее «Наш город» сообщал, что суд обязал администрацию Тюмени расселить дом, построенный в 1932 году.