Старый дом на улице Комсомольской в Тюмени расселят по решению суда

В Тюмени старый дом на улице Комсомольской расселят в 2024 году

В областной столице старый дом на улице Комсомольской, 73, снесут на 6 лет раньше срока в 2024 году. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в ведомство обратились его жильцы и сообщили о нарушении их жилищных прав.

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