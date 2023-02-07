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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Сейсмолог Завьялов прокомментировал землетрясение в Турции

Сегодня, 07:16
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов рассказал о причинах масштабных разрушений и большого количества погибших в Турции и Сирии.

Как передают “Известия”, сейсмолог считает, что эксперты неверно оценили степень опасности землетрясения для этой местности, а власти и не организовали систематические проверки сохранности сооружений. При этом он отметил, что территория, где произошло мощное землетрясение, не считались зоной высокой опасности, однако подобной сильной сейсмической активности там не наблюдалось более 100 лет.

Говоря о прогнозе конкретного землетрясения Завьялов отметил, что это сделать возможно, взяв достаточно большую территорию, заложив магнитуду и ожидаемое время. По его словам, согласно Кодексу этики прогнозирования землетрясений от 1991 года, ученые могут производить подобные расчеты, но не сообщать об их результатах в СМИ. В случае опасений, они должны обсудить это в своей организации и, при необходимости, направить эти сведения в министерства.

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