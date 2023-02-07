Сейсмолог Завьялов прокомментировал землетрясение в Турции

Говоря о прогнозе конкретного землетрясения Завьялов отметил, что это сделать возможно, взяв достаточно большую территорию, заложив магнитуду и ожидаемое время. По его словам, согласно Кодексу этики прогнозирования землетрясений от 1991 года, ученые могут производить подобные расчеты, но не сообщать об их результатах в СМИ. В случае опасений, они должны обсудить это в своей организации и, при необходимости, направить эти сведения в министерства.