Программа мероприятий форума «Дальний Восток – зима открытий» уже опубликована

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как сообщает vostokmedia.com, информацию о событиях форума и площадках, где они будут проходить, можно найти на его официальном сайте. Форум примет Камчатский выставочно-туристический центр.
В основной программе форума - семь деловых сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и секция, которая пройдет в выездном формате.
Главное событие форума - пленарное заседание - включает в себя обсуждение перспектив Дальнего Востока и Арктики как ключевых территорий, где предстоит развиваться российскому туризму. Позицию властей представят федеральные и региональные чиновники. В форуме примут участие ведущие эксперты, которые специализируются на туризме и гостеприимстве, бизнесмены.
По мнению министра туризма Камчатского края Владимира Русанова, территории Дальнего Востока должны развиваться. Он считает это стратегической задачей для России, и туризму в этом отводится одна из главных ролей.
На первый день форума, 21 февраля, намечено проведение деловых сессий, в ходе которых предстоит обсудить ряд актуальных тем. Что нужно предпринять, чтобы сделать сегодняшнюю городскую среду комфортнее? Что может привлечь людей в круизный туризм и что может способствовать его развитию? Насколько перспективны проекты, которые связаны с оздоровительным отдыхом? Экспертам предстоит обсудить, что могут представлять собой научно-познавательные маршруты, каким путем может идти развитие малой авиации и что поможет возводить гостиницы в лесу.
Второй день форума отдан под тематические направления туризма. Каким образом может развиваться туристическая инфраструктура? Какой интерес могут представлять промышленные предприятия с точки зрения туризма? Чем туризм может помочь экологии? Какие события могут быть интересны туристам? Пойдет речь и о направлениях, являющихся абсолютно новыми для отрасли.
На отдельных площадках обсудят классификацию гостиниц, аттестацию инструкторов-проводников и иные вопросы в сфере туризма.
Специальная программа для камчатского бизнеса, который специализируется на туризме и гостеприимстве, запланирована на нулевой день форума, 20 февраля.
Мероприятие организовано правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Информационную поддержку форума осуществляет медиахолдинг 1MI.