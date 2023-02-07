Программа мероприятий форума «Дальний Восток – зима открытий» уже опубликована

На первый день форума, 21 февраля, намечено проведение деловых сессий, в ходе которых предстоит обсудить ряд актуальных тем. Что нужно предпринять, чтобы сделать сегодняшнюю городскую среду комфортнее? Что может привлечь людей в круизный туризм и что может способствовать его развитию? Насколько перспективны проекты, которые связаны с оздоровительным отдыхом? Экспертам предстоит обсудить, что могут представлять собой научно-познавательные маршруты, каким путем может идти развитие малой авиации и что поможет возводить гостиницы в лесу.