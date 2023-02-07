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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Программа мероприятий форума «Дальний Восток – зима открытий» уже опубликована

7 февраля 2023, 11:08
Фото: pxhere.com
Стало известно о мероприятиях основной программы делового форума «Дальний Восток – зима открытий». Он пройдет в Петропавловске-Камчатском 21–22 февраля во время зимнего фестиваля «Берингия-2023» и в статусе официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!».

Как сообщает vostokmedia.com, информацию о событиях форума и площадках, где они будут проходить, можно найти на его официальном сайте. Форум примет Камчатский выставочно-туристический центр.

В основной программе форума - семь деловых сессий, восемь дискуссий, сессия-презентация и секция, которая пройдет в выездном формате.

Главное событие форума - пленарное заседание - включает в себя обсуждение перспектив Дальнего Востока и Арктики как ключевых территорий, где предстоит развиваться российскому туризму. Позицию властей представят федеральные и региональные чиновники. В форуме примут участие ведущие эксперты, которые специализируются на туризме и гостеприимстве, бизнесмены.

По мнению министра туризма Камчатского края Владимира Русанова, территории Дальнего Востока должны развиваться. Он считает это стратегической задачей для России, и туризму в этом отводится одна из главных ролей.

На первый день форума, 21 февраля, намечено проведение деловых сессий, в ходе которых предстоит обсудить ряд актуальных тем. Что нужно предпринять, чтобы сделать сегодняшнюю городскую среду комфортнее? Что может привлечь людей в круизный туризм и что может способствовать его развитию? Насколько перспективны проекты, которые связаны с оздоровительным отдыхом? Экспертам предстоит обсудить, что могут представлять собой научно-познавательные маршруты, каким путем может идти развитие малой авиации и что поможет возводить гостиницы в лесу.

Второй день форума отдан под тематические направления туризма. Каким образом может развиваться туристическая инфраструктура? Какой интерес могут представлять промышленные предприятия с точки зрения туризма? Чем туризм может помочь экологии? Какие события могут быть интересны туристам? Пойдет речь и о направлениях, являющихся абсолютно новыми для отрасли.

На отдельных площадках обсудят классификацию гостиниц, аттестацию инструкторов-проводников и иные вопросы в сфере туризма.

Специальная программа для камчатского бизнеса, который специализируется на туризме и гостеприимстве, запланирована на нулевой день форума, 20 февраля.

Мероприятие организовано правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Информационную поддержку форума осуществляет медиахолдинг 1MI.

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