После капитального ремонта Маслянская участковая больница возобновила работу

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Вдобавок к этой сумме, на 1,5 миллиона было закуплено новое оборудование и мебель для сотрудников и пациентов. Все средства были выделены из регионального бюджета в рамках программу по модернизации первичного звена здравоохранения.
Известно, что эта больница необходима для 1348 человек, которых она обслуживает.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские врачи спасли ноги юном жителю Казахстана. они провели сложнейшую операцию и помоги парню встать на ноги и избавиться от боли.