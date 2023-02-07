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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

После капитального ремонта Маслянская участковая больница возобновила работу

7 февраля 2023, 07:57
Фото: Информцентра правительства ТО

В Тюменской области после ремонта Маслянская участковая больница возобновила работу

В информцентре правительства Тюменской области сообщают, что на ремонт медицинского учреждения было потрачено почти 50 миллионов рублей.
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Вдобавок к этой сумме, на 1,5 миллиона было закуплено новое оборудование и мебель для сотрудников и пациентов. Все средства были выделены из регионального бюджета в рамках программу по модернизации первичного звена здравоохранения. 

Известно, что эта больница необходима для 1348 человек, которых она обслуживает. 

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские врачи спасли ноги юном жителю Казахстана. они провели сложнейшую операцию и помоги парню встать на ноги и избавиться от боли.

#Алиса Вернер#Больные#Врач#Общество#Жалоба#Тюменская область#Больница#Ремонт#Капитальный ремонт#Программа
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