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Updated Сегодня, 03:57

Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Сушинских отмечает юбилей

7 февраля 2023, 03:57
Фото: Пресс-служба Тюменской городской Думы

Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Сушинских отмечает юбилей

Заслуженному юристу РФ, Почетному гражданину Тюменской области Анатолию Сушинских 7 февраля исполнилось 70 лет. С праздничной датой легендарного юриста поздравил председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
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Тюмень
«При Вашем активном участии развивалась региональная судебная система и создавалась тюменская юридическая школа. Являясь признанным авторитетом не только в профессиональном сообществе, но и заслужив огромное уважение безупречной службой, порядочностью и справедливостью среди тюменцев, Вы много сил и опыта отдали формированию высокопрофессиональных судейских кадров», — подчеркнул Евгений Заболотный.

Спикер гордумы отметил, что задача молодого поколения судейских кадров — удержать заданную высокую планку служения Закону, сохранить авторитет правосудия, быть внимательными к судьбам и бедам людей.

Евгений Заболотный пожелал Анатолию Сушинских крепкого здоровья, сил, семейного благополучия и новых свершений на благо Тюменской области.

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