Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Сушинских отмечает юбилей

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:57
«При Вашем активном участии развивалась региональная судебная система и создавалась тюменская юридическая школа. Являясь признанным авторитетом не только в профессиональном сообществе, но и заслужив огромное уважение безупречной службой, порядочностью и справедливостью среди тюменцев, Вы много сил и опыта отдали формированию высокопрофессиональных судейских кадров», — подчеркнул Евгений Заболотный.
Спикер гордумы отметил, что задача молодого поколения судейских кадров — удержать заданную высокую планку служения Закону, сохранить авторитет правосудия, быть внимательными к судьбам и бедам людей.
Евгений Заболотный пожелал Анатолию Сушинских крепкого здоровья, сил, семейного благополучия и новых свершений на благо Тюменской области.