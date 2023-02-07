Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Сушинских отмечает юбилей

Заслуженному юристу РФ, Почетному гражданину Тюменской области Анатолию Сушинских 7 февраля исполнилось 70 лет. С праздничной датой легендарного юриста поздравил председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

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