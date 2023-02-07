Пакеты, коробки или банки: какое вторсырьё можно сдать в экодом?

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Published Сегодня, 04:42
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Например, масса кипы ПЭТ-бутылок около 200 кг, а картона — 400 кг. В таком виде материалы отправятся на перерабатывающие предприятия.
«С момента открытия „Гудвин“ и „Центральный“ приняли уже почти 3,5 тонны вторсырья. Чтобы тюменцам было проще готовиться к посещению просветительской площадки и ориентироваться в кодах маркировки отходов, мы подготовили подробную памятку со всеми нужными обозначениями», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В экодома можно сдать следующие виды материалов:
Также в экодомах для жителей Тюменской области организован приём батареек и зарядных устройств. Следует отметить, что специализированный гринбокс рассчитан только на бытовые нужды гостей коворкинга, юридические лица и организаторы массовых сборов опасных отходов воспользоваться им не смогут.