Пакеты, коробки или банки: какое вторсырьё можно сдать в экодом?

Также в экодомах для жителей Тюменской области организован приём батареек и зарядных устройств. Следует отметить, что специализированный гринбокс рассчитан только на бытовые нужды гостей коворкинга, юридические лица и организаторы массовых сборов опасных отходов воспользоваться им не смогут.