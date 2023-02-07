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Published Сегодня, 04:42

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Updated Сегодня, 04:42

Пакеты, коробки или банки: какое вторсырьё можно сдать в экодом?

7 февраля 2023, 04:42
Фото: "ТЭО"

Пакеты, коробки или банки: какое вторсырьё можно сдать в экодом?

Сформированы две первые кипы из вторичного сырья, которые в экодома «Гудвин» и «Центральный» принесли посетители. Одна состоит из пластика, вторая — из макулатуры. Кипы — это симпатичные спрессованные кубики рассортированного по видам вторсырья, вес каждого — сотни килограммов.
Сюжет
Тюмень

Например, масса кипы ПЭТ-бутылок около 200 кг, а картона — 400 кг. В таком виде материалы отправятся на перерабатывающие предприятия.

«С момента открытия „Гудвин“ и „Центральный“ приняли уже почти 3,5 тонны вторсырья. Чтобы тюменцам было проще готовиться к посещению просветительской площадки и ориентироваться в кодах маркировки отходов, мы подготовили подробную памятку со всеми нужными обозначениями», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

В экодома можно сдать следующие виды материалов:

  • ПЛЁНКУ — с маркировкой 2, 4, ПНД, ПВД, 02, 04, HDPE, PE-HD, LDPE, PE-LD;
  • ПЭТ-бутылки — с маркировкой 1, 01, PET, PETE, ПЭТ;
  • КАРТОН — с маркировкой 20, 21, PAP;
  • БУМАГУ — с маркировкой 22 или PAP;
  • СТЕКЛО — с маркировкой 70, 71, 72, 73, 74, GL;
  • МЕТАЛЛ — с маркировкой 40, 41, FE, ALU;
  • КРЫШЕЧКИ — с маркировкой 2, 02, ПНД, HDPE, PE-HD;
  • ПНД и ПВД флаконы — с маркировкой 2, 4, ПНД, ПВД, 02, 04, HDPE, PE-HD, LDPE, PE-LD.

Также в экодомах для жителей Тюменской области организован приём батареек и зарядных устройств. Следует отметить, что специализированный гринбокс рассчитан только на бытовые нужды гостей коворкинга, юридические лица и организаторы массовых сборов опасных отходов воспользоваться им не смогут.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#ООО "ТЭО"
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