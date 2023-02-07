Открыта регистрация на Х Югорский лыжный марафон

Массовый старт на 50 километров свободным стилем и забеги на 25 и пять километров пройдут 8 апреля. Минимальный возраст лыжников на дистанции 25 километров равен 15 годам. Лыжня в пять километров доступна детям от 10 лет. Цена участия в полумарафоне составляет 1500 рублей, а при регистрации на портале до 28 февраля – 700 рублей. Участие в забеге на пять километров составит 1000 рублей или 400 рублей при ранней регистрации до конца февраля.