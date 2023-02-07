Открыта регистрация на Х Югорский лыжный марафон

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Югорский лыжный марафон по традиции пройдет в пойме реки Горной. Соревнования проводятся с 2013 года. Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры являются организаторами марафона. Партнер соревнований - банк «Открытие». Информационную поддержку гонке оказывает медиахолдинг 1MI. В 2022 году участие в состязании приняли более 3800 человек из 61 российского региона. Об этом информирует издание «Советский спорт».
На 7 апреля запланирован забег классическим стилем на 50 километров. Участие в нем могут принять спортсмены от 19 лет. До 28 февраля стоимость регистрационного сбора будет равна 1300 рублей, а после 28 февраля – 2500 рублей.
Массовый старт на 50 километров свободным стилем и забеги на 25 и пять километров пройдут 8 апреля. Минимальный возраст лыжников на дистанции 25 километров равен 15 годам. Лыжня в пять километров доступна детям от 10 лет. Цена участия в полумарафоне составляет 1500 рублей, а при регистрации на портале до 28 февраля – 700 рублей. Участие в забеге на пять километров составит 1000 рублей или 400 рублей при ранней регистрации до конца февраля.
Несовершеннолетние до 12 лет включительно, сурдлимпийцы и паралимпийцы, ветераны войны, труда, боевых действий смогут участвовать в марафоне бесплатно. Скидку 50% от суммы стартового сбора на момент регистрации предоставляют пенсионерам. Заявки можно подавать до 6 апреля включительно.
При регистрации на марафон до 20 февраля каждый спортсмен имеет возможность заказать для себя выпуск нагрудного номера со своими именем и фамилией. Номер стоит 1000 рублей.