nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Открыта регистрация на Х Югорский лыжный марафон

7 февраля 2023, 13:27
Фото: фрагмент видео YouTube
На портале ugraloppet.ru идет регистрация на 10-й Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске. Мероприятие состоится 7 - 8 апреля.

Югорский лыжный марафон по традиции пройдет в пойме реки Горной. Соревнования проводятся с 2013 года. Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры являются организаторами марафона. Партнер соревнований - банк «Открытие». Информационную поддержку гонке оказывает медиахолдинг 1MI. В 2022 году участие в состязании приняли более 3800 человек из 61 российского региона. Об этом информирует издание «Советский спорт».

На 7 апреля запланирован забег классическим стилем на 50 километров. Участие в нем могут принять спортсмены от 19 лет. До 28 февраля стоимость регистрационного сбора будет равна 1300 рублей, а после 28 февраля – 2500 рублей.

Массовый старт на 50 километров свободным стилем и забеги на 25 и пять километров пройдут 8 апреля. Минимальный возраст лыжников на дистанции 25 километров равен 15 годам. Лыжня в пять километров доступна детям от 10 лет. Цена участия в полумарафоне составляет 1500 рублей, а при регистрации на портале до 28 февраля – 700 рублей. Участие в забеге на пять километров составит 1000 рублей или 400 рублей при ранней регистрации до конца февраля.

Несовершеннолетние до 12 лет включительно, сурдлимпийцы и паралимпийцы, ветераны войны, труда, боевых действий смогут участвовать в марафоне бесплатно. Скидку 50% от суммы стартового сбора на момент регистрации предоставляют пенсионерам. Заявки можно подавать до 6 апреля включительно.

При регистрации на марафон до 20 февраля каждый спортсмен имеет возможность заказать для себя выпуск нагрудного номера со своими именем и фамилией. Номер стоит 1000 рублей.

Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20