Особенно теплый февраль ожидается в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
«При норме средней температуры месяца -13…-15°, в эти годы средняя месячная температура воздуха составляла -24…-26°. Кстати, в Тюмени 17 февраля 1951 года минимальная температура воздуха понижалась до рекордно низких значений, -50,4°. Так холодно в Тюмени не было ни разу за всю историю метеонаблюдений и в другие зимние месяцы», — рассказала Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ Тюменский ЦГМС Елена Шарун.
Также она говорит, что теплым можно назвать февраль 1995-го и 2020-го годов. Средняя
месячная температура воздуха на юге области тогда составляла -6…-9°.
Февраль — самый малоснежный месяц зимы. Случались годы, когда в феврале количество выпавших осадков не превышало 1 мм. Таким был февраль, например, в Тобольске в 1952 и в 2012 годах. А в Тюмени в 1952 году осадков не было вообще! С 1925 года снежным февраль на юге Тюменской области случался в разные годы. В Тюмени, например, 40 мм осадков отмечено в феврале 1979 года, а в Тобольске в 1939 году и в Ишиме в 1948 году выпало 34 мм.
«Погода в первой декаде февраля на юге Тюменской области в этом году носит преимущественно антициклональный характер: слабый ветер, мало осадков, фон атмосферного давления повышен, наблюдается большой суточный ход температуры воздуха, в отдельные дни он составляет 10-15 и даже 20 градусов. Обычно ощущаем мы это в конце февраля», — сообщает эксперт.
В целом, по предположению Гидрометцентра России, февраль на юге Тюменской области предполагается на 1-1,5 градуса выше нормы. Во второй декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -13…-18° до — 18…-23°, днем температура может меняться от -4…-9° до — 10…-15 °. В третьей декаде — преобладающая температура воздуха в ночные часы — 15…-20 °, днем — 6…-11 °. Месячное количество осадков предполагается около нормы. Норма на юге области в феврале составляет 13-23 мм.
Ранее «Наш город» рассказывал о прогнозе погоды на март. Известно, что особого потепления не будет, однако и морозов ждать не стоит.