Особенно теплый февраль ожидается в Тюменской области

Февраль — самый малоснежный месяц зимы. Случались годы, когда в феврале количество выпавших осадков не превышало 1 мм. Таким был февраль, например, в Тобольске в 1952 и в 2012 годах. А в Тюмени в 1952 году осадков не было вообще! С 1925 года снежным февраль на юге Тюменской области случался в разные годы. В Тюмени, например, 40 мм осадков отмечено в феврале 1979 года, а в Тобольске в 1939 году и в Ишиме в 1948 году выпало 34 мм.