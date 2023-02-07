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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Начальник отдела военного комиссариата Тюменской области избежал наказания за премии

7 февраля 2023, 05:03
Фото: 1MI

В Тюмени военкомат подал в суд на начальника одного из отделов комиссариата за премии

В суд на сотрудника подал работодатель, по его мнению премии, выписанные сотруднику и его подчиненным, нанесли комиссариату материальный ущерб. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
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Суд

Однако в суде ответчик пояснил, что приказы были изданы им исключительно на основании списков начислений, предоставляемых финансово-экономическим отделением военного комиссариата Тюменской области. Самовольно он не выделял финансовые вознаграждения ни себе, ни другим сотрудникам.

Парировать это заявление работодателю было нечем, судя по тому, то в суде заключили — «стороной истца не представлено доказательств причинения Н. убытков, поскольку произведенные ему выплаты соответствовали условиям трудового договора».

Также суд постановил, что вне зависимости от того, кто подписывал документы о начислении денежных вознаграждений за работу, эти выплаты все равно были бы произведены.

А потому решением суда в удовлетворении иска Военному комиссариату было отказано.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что мобилизованным жителям Тюменской области и военнослужащим, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России, сохранили право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Суд#Тюмень#Наказание#Жалоба#Тюменская область
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