Начальник отдела военного комиссариата Тюменской области избежал наказания за премии

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Однако в суде ответчик пояснил, что приказы были изданы им исключительно на основании списков начислений, предоставляемых финансово-экономическим отделением военного комиссариата Тюменской области. Самовольно он не выделял финансовые вознаграждения ни себе, ни другим сотрудникам.
Парировать это заявление работодателю было нечем, судя по тому, то в суде заключили — «стороной истца не представлено доказательств причинения Н. убытков, поскольку произведенные ему выплаты соответствовали условиям трудового договора».
Также суд постановил, что вне зависимости от того, кто подписывал документы о начислении денежных вознаграждений за работу, эти выплаты все равно были бы произведены.
А потому решением суда в удовлетворении иска Военному комиссариату было отказано.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мобилизованным жителям Тюменской области и военнослужащим, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России, сохранили право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей.