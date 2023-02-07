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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

На месте Червишевского рынка в Тюмени появится ЖК

7 февраля 2023, 08:26
Фото: 1MI

На месте Червишевского рынка в Тюмени застройщик возведет новый ЖК на 25 этажей

Тюменцы во мнениях разделились. Одни довольны сносом и считают, что «страшное несовременное» здание давно стоило уничтожить, другие уверены, что рынок жизненно необходим местным жителям, у которых нет поблизости иных способов купить необходимые товары.
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Тюмень

О сносе Червишевского рынка сообщается в телеграмм-канале «Повестка». Также на сайте застройщика Newton появилась информация и новом ЖК. Говорится, что работы на объекте начнутся во втором квартале 2023 года.

Однако местные жители уверены, что новому жК на месте рынка не место. Они считают, что новое здание на месте нового можно возвести, но отдать его стоит не под жилье, а под торговлю.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что частные инвестиции в тюменских застройщиков достигают 5 млн рублей. По словам эксперта, инвесторы отдают предпочтение самой популярной сфере — недвижимости.

#Алиса Вернер#Новости тюмени#Общество#Тюменцы#Деньги#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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