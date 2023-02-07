На месте Червишевского рынка в Тюмени появится ЖК

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
О сносе Червишевского рынка сообщается в телеграмм-канале «Повестка». Также на сайте застройщика Newton появилась информация и новом ЖК. Говорится, что работы на объекте начнутся во втором квартале 2023 года.
Однако местные жители уверены, что новому жК на месте рынка не место. Они считают, что новое здание на месте нового можно возвести, но отдать его стоит не под жилье, а под торговлю.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что частные инвестиции в тюменских застройщиков достигают 5 млн рублей. По словам эксперта, инвесторы отдают предпочтение самой популярной сфере — недвижимости.