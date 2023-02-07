Мужчина обнаружил в огороде коноплю и попал под суд

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Мужчина собрал найденную коноплю в коробку и унес в баню сушиться, после чего уехал на вахту. Когда в сентябре он вернулся, сотрудники правоохранительных органов уже обнаружили 276 грамм наркотика в то бане. На мужчину завели уголовное дело за хранение в крупном размере.
На первом же судебном заседании обвиняемый вину признал и перед судом раскаялся. Он получил от соседей положительные характеристики, также ранее был не судим, не состоит на учете и ухаживает за маленькими детьми и пожилой мамой.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что у одного из подъездов дома на Николая Семенова 33 корпус 1 двое молодых людей с фонариком искали «что-то» в перилах. Для жителей района закладчики и наркоманы — привычная картина.