Мужчина обнаружил в огороде коноплю и попал под суд

Мужчина собрал найденную коноплю в коробку и унес в баню сушиться, после чего уехал на вахту. Когда в сентябре он вернулся, сотрудники правоохранительных органов уже обнаружили 276 грамм наркотика в то бане. На мужчину завели уголовное дело за хранение в крупном размере.