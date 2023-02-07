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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Мужчина обнаружил в огороде коноплю и попал под суд

7 февраля 2023, 03:28
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области осудили за найденную в огороде коноплю

Суд приговорил жителя Сладковского района к лишению свободы на 3 года 6 месяцев, условно. В августе он косил траву в огороде и нашел известное наркотическое растение, которое не стал выбрасывать.
Сюжет
Суд

Мужчина собрал найденную коноплю в коробку и унес в баню сушиться, после чего уехал на вахту. Когда в сентябре он вернулся, сотрудники правоохранительных органов уже обнаружили 276 грамм наркотика в то бане. На мужчину завели уголовное дело за хранение в крупном размере.

На первом же судебном заседании обвиняемый вину признал и перед судом раскаялся. Он получил от соседей положительные характеристики, также ранее был не судим, не состоит на учете и ухаживает за маленькими детьми и пожилой мамой.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что у одного из подъездов дома на Николая Семенова 33 корпус 1 двое молодых людей с фонариком искали «что-то» в перилах. Для жителей района закладчики и наркоманы — привычная картина.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Суд#Наказание#Жалоба#Происшествия#Деньги#Наркотики
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