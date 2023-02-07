Многоэтажка появится на месте рынка в Тюмени, уголовное дело из-за аварии с Porshe

Posted Вчера, 20:36
Published Вчера, 20:36
Modified Вчера, 20:36
Updated Вчера, 20:36
На месте Червишевского рынка в Тюмени застройщик возведет новый ЖК на 25 этажей.
О сносе здания сообщается в телеграмм-канале «Повестка». На сайте застройщика Newton появилась информация и новом ЖК. Работы на этом участке скорее всего начнутся в середине 2023 года. Далеко не все местные жители уверены в необходимости нового ЖК. Они считают, что новое здание стоит отдать под жилье, а под торговлю.
Из-за смертельного ДТП с Porshe возбуждено уголовное дело.
Тюменские полицейские проведут расследование смертельной аварии в ходе которого Porsche Panamera вылетел с трассы и врезался в дерево. В УМВД по Тюменской области сообщают, что в ходе расследования проведут и автотехническую экспертизу транспортного средства. На данный момент точно неизвестно, кто был за рулём иномарки. Сотрудники правоохранительных органов и при необходимости примут меры реагирования.
В Тюмени не смогли продать недостроенный замок депутата.
В областной столице во вторник прошел аукцион. По данным комиссии, в нём принял участие только один человек. Замок захотела купить Кузнецова Галина Георгиевна, был внесён задаток в 14 млн рублей. Конкурсная комиссия решила перенести продажу здания, из-за отсутствия других возможных покупателей.
В конце прошлого года замок выставлялся на торги, но они не состоялись. Строение расположено по адресу: 194 км подъезда к г. Тюмени от автомобильной дороги «Байкал», строение 2.
Об аукционе было известно 11 января. Тогда на торги выставили ещё и многоэтажку на улице 70 лет Октября.