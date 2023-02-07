Многоэтажка появится на месте рынка в Тюмени, уголовное дело из-за аварии с Porshe

О сносе здания сообщается в телеграмм-канале «Повестка». На сайте застройщика Newton появилась информация и новом ЖК. Работы на этом участке скорее всего начнутся в середине 2023 года. Далеко не все местные жители уверены в необходимости нового ЖК. Они считают, что новое здание стоит отдать под жилье, а под торговлю.