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Posted Вчера, 20:36

Published Вчера, 20:36

Modified Вчера, 20:36

Updated Вчера, 20:36

Многоэтажка появится на месте рынка в Тюмени, уголовное дело из-за аварии с Porshe

7 февраля 2023, 20:36
Фото: 1MI

Уголовное дело из-за аварии с Porshe, многоэтажка появится на месте рынка в Тюмени

Сегодня стало известно, что на месте Червишевского рынка появится многоэтажка. Тюменцы во мнениях разделились. Одни довольны сносом и считают, что «страшное несовременное» здание давно стоило уничтожить, другие уверены, что рынок жизненно необходим.

На месте Червишевского рынка в Тюмени застройщик возведет новый ЖК на 25 этажей. 

О сносе здания сообщается в телеграмм-канале «Повестка». На сайте застройщика Newton появилась информация и новом ЖК. Работы на этом участке скорее всего начнутся в середине 2023 года. Далеко не все местные жители уверены в необходимости нового ЖК. Они считают, что новое здание стоит отдать под жилье, а под торговлю.

Из-за смертельного ДТП с Porshe возбуждено уголовное дело.

Тюменские полицейские проведут расследование смертельной аварии в ходе которого Porsche Panamera вылетел с трассы и врезался в дерево. В УМВД по Тюменской области сообщают, что в ходе расследования проведут и автотехническую экспертизу транспортного средства. На данный момент точно неизвестно, кто был за рулём иномарки. Сотрудники правоохранительных органов и при необходимости примут меры реагирования.

В Тюмени не смогли продать недостроенный замок депутата.    

В областной столице во вторник прошел аукцион. По данным комиссии, в нём принял участие только один человек. Замок захотела купить Кузнецова Галина Георгиевна, был внесён задаток в 14 млн рублей. Конкурсная комиссия решила перенести продажу здания, из-за отсутствия других возможных покупателей.

В конце прошлого года замок выставлялся на торги, но они не состоялись. Строение расположено по адресу: 194 км подъезда к г. Тюмени от автомобильной дороги «Байкал», строение 2.

Об аукционе было известно 11 января. Тогда на торги выставили ещё и многоэтажку на улице 70 лет Октября.

Замок-недострой не смогли продать в Тюмени за 70 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Жалобы#Водители#Дороги
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