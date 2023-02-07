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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Из-за смертельного ДТП с Porshe возбуждено уголовное дело

7 февраля 2023, 07:35
Фото: CAR72

После смертельного ДТП на тюменской трассе сотрудники УМВД возбудили уголовное дело

Тюменские полицейские проведут расследование ДТП в ходе которого Porsche Panamera вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Допускается, что водитель мог нарушить часть 3 статьи 264 УК РФ.
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ДТП

В УМВД по Тюменской области сообщают, что специалистами будет назначена и автотехническая экспертиза. Пока неизвестно, кто конкретно находился за рулем в момент аварии. Эту информацию также уточнят сотрудники правоохранительных органов и при необходимости примут меры реагирования.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что произошло на 32-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. Двоих мужчин после осмотра и оказания помощи доставили в приемное отделение ОКБ № 2.

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