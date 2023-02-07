Из-за смертельного ДТП с Porshe возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В УМВД по Тюменской области сообщают, что специалистами будет назначена и автотехническая экспертиза. Пока неизвестно, кто конкретно находился за рулем в момент аварии. Эту информацию также уточнят сотрудники правоохранительных органов и при необходимости примут меры реагирования.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что произошло на 32-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. Двоих мужчин после осмотра и оказания помощи доставили в приемное отделение ОКБ № 2.