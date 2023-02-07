ДТП на Объездной дороге в Тюмени, одну из машин развернуло на трассе. Видео

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
У машин повреждены бампера, одна полоса движение перекрыта.
«Объездная в сторону Лесобазы от Старого Тобольского тракта ДТП, пробки пока нет», - отметил подписчик паблика «Авто Тюмень - ДТП»
По данным 2ГИС, сегодня вечером произошло только 4 аварии. Две из них в центре Тюмени. Пробки составили семь баллов.
Ранее «Наш город» отмечал, что в центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком.