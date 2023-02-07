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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

ДТП на Объездной дороге в Тюмени, одну из машин развернуло на трассе. Видео

7 февраля 2023, 13:53

В Тюмени на Объездной дороге одну из машин развернуло на трассе. Видео

В областной столице во вторник на Объездной дороге произошло ДТП с участием двух легковушек. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», одну из машин развернуло на трассе, пострадавших нет.

У машин повреждены бампера, одна полоса движение перекрыта.

«Объездная в сторону Лесобазы от Старого Тобольского тракта ДТП, пробки пока нет», - отметил подписчик паблика «Авто Тюмень - ДТП»

По данным 2ГИС, сегодня вечером произошло только 4 аварии. Две из них в центре Тюмени. Пробки составили семь баллов.

Ранее «Наш город» отмечал, что в центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком.

В центре Тюмени из-за платных парковок люди не могут пройтись во дворе пешком
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Экономика#Погода#Безопасность на дорогах#Работа
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