ДТП на Объездной дороге в Тюмени, одну из машин развернуло на трассе. Видео

В Тюмени на Объездной дороге одну из машин развернуло на трассе. Видео

В областной столице во вторник на Объездной дороге произошло ДТП с участием двух легковушек. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», одну из машин развернуло на трассе, пострадавших нет.