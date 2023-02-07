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Диспетчеры потеряли связь с самолетом рейса Тюмень - Красноярск

7 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI

С самолетом летевшим по маршруту Тюмень - Красноярск потеряли связь

По данным тг-канала Aviaincident, 6 февраля диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из Тюмени самолетом АН-26. Специалисты предприняли несколько попыток связаться с бортом, но они оказались безуспешными.
«В 20.57 при входе в зону ответственности РЦ Красноярска ПОД КЕЛОК на частоте 133.3 борт не вышел на связь по всем имеющимся каналам, включая аварийные. Заход на посадку без связи», - сообщает тг-канал Aviaincident.

Примерно через час самолёт приземлился в в аэропорту Красноярск (Емельяново). Причина отсутствия связи – полное обесточивание электропитания.

Ранее «Наш город» сообщал, что 5 февраля лайнер авиакомпании UTair экстренно сел в Тюмени, пассажиру стало плохо.

Самолет авиакомпании UTair экстренно сел в Тюмени, пассажиру стало плохо
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Рощино#Аэропорт Рощино#Погода#Работа
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