Диспетчеры потеряли связь с самолетом рейса Тюмень - Красноярск

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
«В 20.57 при входе в зону ответственности РЦ Красноярска ПОД КЕЛОК на частоте 133.3 борт не вышел на связь по всем имеющимся каналам, включая аварийные. Заход на посадку без связи», - сообщает тг-канал Aviaincident.
Примерно через час самолёт приземлился в в аэропорту Красноярск (Емельяново). Причина отсутствия связи – полное обесточивание электропитания.
Ранее «Наш город» сообщал, что 5 февраля лайнер авиакомпании UTair экстренно сел в Тюмени, пассажиру стало плохо.