Диспетчеры потеряли связь с самолетом рейса Тюмень - Красноярск

С самолетом летевшим по маршруту Тюмень - Красноярск потеряли связь

По данным тг-канала Aviaincident, 6 февраля диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из Тюмени самолетом АН-26. Специалисты предприняли несколько попыток связаться с бортом, но они оказались безуспешными.