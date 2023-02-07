21 февраля в тюмени перекроют улицу Ставропольскую

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
А потому улица Ставропольская не будет функционировать на участке до дома №11а. Об этом сообщают в городской администрации.
В апреле прошлого года тюменец Григорий Турубаров был посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в условиях СВО.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 11 февраля в 8 утра 3 из 4 площадок городской продовольственной ярмарки начнут работу и будет ждать своих покупателей.