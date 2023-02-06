Вице-президент РСТ Горин: турпоток из РФ в Турцию не сократился из-за землетрясения

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Как передает NEWS.ru, Горин заявил, что катастрофа произошла далеко от туристических регионов, где чаще всего зимой отдыхают россияне. Так, в Стамбуле и Анталье землетрясения не ощутили, а в российские диппредставительства не поступали обращения от наших сограждан.
Сообщается, что число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 284 человек, раненых - более 2,3 тыс. Было разрушено не менее 1,7 тыс. домов. Сейсмологи указали, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп.