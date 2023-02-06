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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Вице-президент РСТ Горин: турпоток из РФ в Турцию не сократился из-за землетрясения

Сегодня, 13:02
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что все рейсы из России в Стамбул, Анкару, Анталью и Измир идут по расписанию.

Как передает NEWS.ru, Горин заявил, что катастрофа произошла далеко от туристических регионов, где чаще всего зимой отдыхают россияне. Так, в Стамбуле и Анталье землетрясения не ощутили, а в российские диппредставительства не поступали обращения от наших сограждан.

Сообщается, что число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 284 человек, раненых - более 2,3 тыс. Было разрушено не менее 1,7 тыс. домов. Сейсмологи указали, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп.

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