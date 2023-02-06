Вице-президент РСТ Горин: турпоток из РФ в Турцию не сократился из-за землетрясения

Как передает NEWS.ru, Горин заявил, что катастрофа произошла далеко от туристических регионов, где чаще всего зимой отдыхают россияне. Так, в Стамбуле и Анталье землетрясения не ощутили, а в российские диппредставительства не поступали обращения от наших сограждан.