В Тюменской области растет число получателей маткапитала

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
В минувшем году региональный материнский капитал получили 11,4 тысячи тюменских семей, в 4,8 тысяч из них — на первого ребенка, 6,6 тысяч — на третьего и последующих детей.
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка была перечислена 17 тысячам семей. 15,2 тысячи тюменских семей получили денежные выплаты на 3-го ребенка и последующих детей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2023 года тюменские семьи получают единое пособие в Социальном фонде России. Оно объединит пять действующих мер поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет, выплату женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель и пособия на детей до 17 лет.
Подать заявление на все выплаты семьям с детьми можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ. Проконсультироваться — по номеру 8-800-600-0000.