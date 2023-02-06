nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Тюменской области растет число получателей маткапитала

6 февраля 2023, 08:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области выросло число получателей регионального маткапитала

В Тюменской области по итогам 2022 года число получателей регионального материнского капитала увеличилось на три тысячи семей, получателей ежемесячной выплаты на первого ребенка — на одну тысяч семей.
Сюжет
Тюмень

В минувшем году региональный материнский капитал получили 11,4 тысячи тюменских семей, в 4,8 тысяч из них — на первого ребенка, 6,6 тысяч — на третьего и последующих детей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка была перечислена 17 тысячам семей. 15,2 тысячи тюменских семей получили денежные выплаты на 3-го ребенка и последующих детей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2023 года тюменские семьи получают единое пособие в Социальном фонде России. Оно объединит пять действующих мер поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет, выплату женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель и пособия на детей до 17 лет.

Подать заявление на все выплаты семьям с детьми можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ. Проконсультироваться — по номеру 8-800-600-0000.

Тюменские власти рассказали, кто может получить пособие на детей из маткапитала
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Выплаты на детей#Тюмень#Тюменская область#Касается каждого
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Вчера, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Вчера, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Вчера, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Вчера, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Вчера, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Вчера, 08:20