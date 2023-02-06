В Тюменской области растет число получателей маткапитала

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2023 года тюменские семьи получают единое пособие в Социальном фонде России. Оно объединит пять действующих мер поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет, выплату женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель и пособия на детей до 17 лет.