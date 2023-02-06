nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Тюмени пешеходный мост через железную дорогу оборудуют для инвалидов

6 февраля 2023, 08:03
Фото: 1MI

Пешеходный мост через железную дорогу в Тюмени оборудуют для инвалидов

Тюменский суд обязал ОАО «РЖД» обеспечить доступ инвалидам к пешеходному мосту на пересечении улиц Холодильной и 50 лет ВЛКСМ. С соответствующим иском в суд обратился транспортный прокурор Тюмени по результатам проверки моста.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, здесь отсутствовали предупреждающие тактильные наземные указатели. Поручни не соответствовали требованиям государственного стандарта. Кроме того, переход не был оборудован информационными табличками с указанием телефонов ответственных работников для оказания ситуационной помощи инвалидам и маломобильным гражданам, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд требования прокурора удовлетворил. Устранение нарушений взято на контроль.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области суд по иску прокуратуры обязал городскую администрацию расселить до 1 июня 2024 года аварийный дом на улице Большая Заречная, 24.

Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Инвалиды#Пешеходный переход#Пешеходы#Мост#Тюмень#Тюменская область#Транспортная прокуратура#Прокуратура#Суд
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Вчера, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Вчера, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Вчера, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Вчера, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Вчера, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Вчера, 08:20