В Тюмени пешеходный мост через железную дорогу оборудуют для инвалидов

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
Как выяснилось, здесь отсутствовали предупреждающие тактильные наземные указатели. Поручни не соответствовали требованиям государственного стандарта. Кроме того, переход не был оборудован информационными табличками с указанием телефонов ответственных работников для оказания ситуационной помощи инвалидам и маломобильным гражданам, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Суд требования прокурора удовлетворил. Устранение нарушений взято на контроль.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области суд по иску прокуратуры обязал городскую администрацию расселить до 1 июня 2024 года аварийный дом на улице Большая Заречная, 24.