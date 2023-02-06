В Тюмени пешеходный мост через железную дорогу оборудуют для инвалидов

Как выяснилось, здесь отсутствовали предупреждающие тактильные наземные указатели. Поручни не соответствовали требованиям государственного стандарта. Кроме того, переход не был оборудован информационными табличками с указанием телефонов ответственных работников для оказания ситуационной помощи инвалидам и маломобильным гражданам, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.