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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Тюмени осудили поставщика алкоголя. Из-за его действий погибли 5 человек

6 февраля 2023, 12:54
Фото: 1MI

В Тюмени из-за поставщика алкоголя погибли 5 человек. Состоялся суд

Тюменский суд вынес решение по делу о смерти 5 человек в результате отравления метиловым спиртом. По данным пресс-служба регионального СКР, 54-летний мужчина приобрёл в 2021 году 15 коробок контрафактного алкоголя.

Подсудимый получил 5 лет колонии.

«Алкоголь представлял опасность для жизни и здоровья потребителей. 54-летний мужчина реализовал данную продукцию своему знакомому с целью дальнейшей продажи последним. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовом магазине,  наступила смерть пяти человек», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что сентябре 2022 года торговец получил 4,5 года за продажу алкоголя из-за которого погибли 10 тюменцев.

Торговец получил 4,5 года за продажу алкоголя из-за которого погибли 10 тюменцев
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Работа#Экономика#Деньги
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