В Тюмени осудили поставщика алкоголя. Из-за его действий погибли 5 человек

В Тюмени из-за поставщика алкоголя погибли 5 человек. Состоялся суд

Тюменский суд вынес решение по делу о смерти 5 человек в результате отравления метиловым спиртом. По данным пресс-служба регионального СКР, 54-летний мужчина приобрёл в 2021 году 15 коробок контрафактного алкоголя.