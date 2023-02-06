В Тюмени осудили поставщика алкоголя. Из-за его действий погибли 5 человек

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Подсудимый получил 5 лет колонии.
«Алкоголь представлял опасность для жизни и здоровья потребителей. 54-летний мужчина реализовал данную продукцию своему знакомому с целью дальнейшей продажи последним. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной продуктовом магазине, наступила смерть пяти человек», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что сентябре 2022 года торговец получил 4,5 года за продажу алкоголя из-за которого погибли 10 тюменцев.