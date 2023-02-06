nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Тюмени оператор Tele2 поднимает тарифы почти на 10%

6 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MI

В Тюмени оператор Tele2 поднимает цены на мобильную связь на 10%

В Тюменской области оператор Tele2 в одностороннем порядке поднял цены на услуги, сообщает URA.RU. В среднем повышение составляет около 10%. Ранее оператор связи сообщал о росте издержек на техническое развитие сетей.
«У меня тариф «Мой онлайн 12_2021». На старте его стоимость была около 350 рублей в месяц. Но периодически оператор поднимал цену на 10 — 20 рублей. Перед Новым годом на сайте Tele2 мне пришло сообщение о том, что тариф снова подорожает. В этот раз, сразу на 35 рублей», — отметил источник издания URA.RU.

Другим абонентам Tele2 сообщило о росте тарифов с 30 декабря 2022 года по СМС.

Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюмени таксисты массово увольняются с работы из-за низких тарифов.

Из-за низких тарифов тюменские таксисты массово уходят с работы
Узнать подробнее
Из-за низких тарифов тюменские таксисты массово уходят с работы
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Жалобы#Работа#Погода
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Вчера, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Вчера, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Вчера, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Вчера, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Вчера, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Вчера, 08:20