В Тюмени оператор Tele2 поднимает тарифы почти на 10%

В Тюмени оператор Tele2 поднимает цены на мобильную связь на 10%

В Тюменской области оператор Tele2 в одностороннем порядке поднял цены на услуги, сообщает URA.RU. В среднем повышение составляет около 10%. Ранее оператор связи сообщал о росте издержек на техническое развитие сетей.