В Тюмени оператор Tele2 поднимает тарифы почти на 10%

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
«У меня тариф «Мой онлайн 12_2021». На старте его стоимость была около 350 рублей в месяц. Но периодически оператор поднимал цену на 10 — 20 рублей. Перед Новым годом на сайте Tele2 мне пришло сообщение о том, что тариф снова подорожает. В этот раз, сразу на 35 рублей», — отметил источник издания URA.RU.
Другим абонентам Tele2 сообщило о росте тарифов с 30 декабря 2022 года по СМС.
Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюмени таксисты массово увольняются с работы из-за низких тарифов.