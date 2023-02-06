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В Тюмени начали работать новые платные парковки

6 февраля 2023, 04:47
Фото: 1MI

В Тюмени с 6 февраля заработали новые платные парковки

В Тюмени с сегодняшнего дня начали работать новые платные парковки, расположенные в центре города.
Сюжет
Тюмень

Более 1200 машиномест в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, Первомайской — Республики — Осипенко — Орджоникидзе — Советской и на участке от Максима Горького до улицы Мельникайте стали платными.

Стоимость часа нахождения на паркингах составляет 30 рублей, в районе улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической — 25 рублей. Часы бесплатного пользования парковками — с 18:00 до 9:00.

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, новые парковки в течение двух недель будут работать в тестовом режиме. На паркингах будут дежурить волонтеры, которые при необходимости разъяснят автовладельцам порядок оплаты парковочного места, помогут установить мобильное приложение и т. д. Кроме того, в период с 6 по 10 февраля тюменцев, не заплативших за услугу пользования платной парковкой, штрафовать не будут.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут ввести абонементы для паркингов. Это позволит избавить автовладельцев от процедуры оплаты услуги.

Тюменские власти добавили часы к бесплатному «окну» на платных парковках
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Водители#Парковки#Платные парковки#Тюмень#Тюменская область
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