В Тюмени начали работать новые платные парковки

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, новые парковки в течение двух недель будут работать в тестовом режиме. На паркингах будут дежурить волонтеры, которые при необходимости разъяснят автовладельцам порядок оплаты парковочного места, помогут установить мобильное приложение и т. д. Кроме того, в период с 6 по 10 февраля тюменцев, не заплативших за услугу пользования платной парковкой, штрафовать не будут.