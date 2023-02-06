В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 7-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Инцидент произошел на улице Ростовцев. Пожилой мужчина пояснил, что не успел затормозить на скользкой дороге. В результате аварии ребенок получил травмы.
Накануне вечером на улице Максима Горького под колеса Hyundai угодил 11-летний школьник. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП он получил травму ноги.
Всего за минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области произошло десять дорожно-транспортных происшествий. В авариях погиб один человек, одиннадцать получили различные травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики рассказали о состоянии здоровья пассажиров разбившегося накануне Porsche. Пострадавшие в ДТП от госпитализации отказались.