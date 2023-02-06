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Updated Сегодня, 07:43

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 7-летнюю школьницу

6 февраля 2023, 07:41
Фото: ГИБДД

В Тюмени на пешеходном переходе сбили 7-летнюю школьницу

Двое детей попали под колеса в Тюмени в минувшие выходные дни. 7-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 62-летний водитель Hyundai.
Сюжет
ДТП

Инцидент произошел на улице Ростовцев. Пожилой мужчина пояснил, что не успел затормозить на скользкой дороге. В результате аварии ребенок получил травмы.

Накануне вечером на улице Максима Горького под колеса Hyundai угодил 11-летний школьник. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП он получил травму ноги.

Всего за минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области произошло десять дорожно-транспортных происшествий. В авариях погиб один человек, одиннадцать получили различные травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики рассказали о состоянии здоровья пассажиров разбившегося накануне Porsche. Пострадавшие в ДТП от госпитализации отказались.

Пассажиры разбившегося Porsche отказались от госпитализации
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#ДТП#Правонарушения#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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