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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Тюмени на известного кондитера в кафе напал доберман без намордника

6 февраля 2023, 10:38
Фото: Анастасия Семянива в ВК

На известного тюменского кондитера в кафе напала собака

Известный тюменский кондитер подвергся нападению собаки в кофейне. По информации тг-канала «Темы Тюмени», инцидент произошел с Анастасией Семянивой в заведении «Кофе в постель».

Ранее тюменка участвовала в шоу на телеканале «Пятница».

На своей странице в соцсети Анастасия сообщила, что на неё «кинулся доберман без намордника». Между тем, жители Тюмени раскритиковали девушку за несоблюдение правил этикета.

«Как некрасиво звучит из уст известной тюменки 1 предложение», - отметила подписчица паблика «Типичная Тюмень» Ольга М.

Ранее «Наш город» отмечал, что собачники предлагают на некоторых жителей Тюмени надевать намордники.

На некоторых жителей Тюмени предлагают надевать намордники
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Безопасность#Работа#Погода
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