В Тюмени на известного кондитера в кафе напал доберман без намордника

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Ранее тюменка участвовала в шоу на телеканале «Пятница».
На своей странице в соцсети Анастасия сообщила, что на неё «кинулся доберман без намордника». Между тем, жители Тюмени раскритиковали девушку за несоблюдение правил этикета.
«Как некрасиво звучит из уст известной тюменки 1 предложение», - отметила подписчица паблика «Типичная Тюмень» Ольга М.
Ранее «Наш город» отмечал, что собачники предлагают на некоторых жителей Тюмени надевать намордники.