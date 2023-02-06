В среду тюменские прокуроры ждут горожан по вопросам спецоперации

Чтобы попасть на прием, до среды потребуется пройти регистрацию, что можно сделать по телефонам 34-53-54 и 27-04-55. После этого необходимо явиться по адресу 50 лет Октября, 31, чтобы сотрудники ведомства проверили поступившие обращения.