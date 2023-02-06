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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В среду тюменские прокуроры ждут горожан по вопросам спецоперации

6 февраля 2023, 16:31
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура примет родственников бойцов, находящихся в зоне СВО

Восьмого февраля с 11.00 до 13.00 близких военнослужащих готовы принять сразу два прокурора нашего региона: Владислав Московских и Владимир Дедков, сообщают в областной прокуратуре.

Чтобы попасть на прием, до среды потребуется пройти регистрацию, что можно сделать по телефонам 34-53-54 и 27-04-55. После этого необходимо явиться по адресу 50 лет Октября, 31, чтобы сотрудники ведомства проверили поступившие обращения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 26-лений тюменец при освобождении одного из городов ДНР. Молодой человек был смертельно ранен. Павел Белоусов – уже не первый боец ЧВК «Вагнер», который погиб в ходе освобождения Артемовска.

На Донбассе погиб 26-летний житель Ишимского района
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#Прокурор#Прокуратура#Прокуратура г.Тюмени#Военнослужащие#Бойцы#Военные#Мобилизованные#Спецоперация#Елена Чебоксарова
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