В среду тюменские прокуроры ждут горожан по вопросам спецоперации

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Чтобы попасть на прием, до среды потребуется пройти регистрацию, что можно сделать по телефонам 34-53-54 и 27-04-55. После этого необходимо явиться по адресу 50 лет Октября, 31, чтобы сотрудники ведомства проверили поступившие обращения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 26-лений тюменец при освобождении одного из городов ДНР. Молодой человек был смертельно ранен. Павел Белоусов – уже не первый боец ЧВК «Вагнер», который погиб в ходе освобождения Артемовска.