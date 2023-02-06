В Красноярском крае зарегистрировали первые случаи лихорадки Денге

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил количество людей, которые заразились оспой обезьян в 2022 году. Число заболевших за год составило более 85 000 человек. Это жители 110 стран. Сообщается, что 86 случаев закончились летальным исходом. В связи со вспышкой этого заболевания в июле 2022 году в общественном здравоохранении ввели режим ЧС.