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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Красноярском крае зарегистрировали первые случаи лихорадки Денге

Сегодня, 07:27
Красноярские врачи диагностировали лихорадку Денге у двух пациенток. Такая информация поступила от главного санврача региона Дмитрий Горячев.

Уточняется, что лихорадку Денге диагностировали у двух жительниц края, которые недавно побывали в Таиланде, передает Общественная служба новостей со ссылкой на сообщение Горячева.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил количество людей, которые заразились оспой обезьян в 2022 году. Число заболевших за год составило более 85 000 человек. Это жители 110 стран. Сообщается, что 86 случаев закончились летальным исходом. В связи со вспышкой этого заболевания в июле 2022 году в общественном здравоохранении ввели режим ЧС.

Число регистрируемых случаев заражений в мире каждую неделю снижается. В 36 странах проблема этого заболевания еще не решена.

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